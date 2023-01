Jennie Åberg. Bild: MVB

MVB expanderar verksamheten till norr – Jennie Åberg blir region-vd

Transaktioner Byggföretaget MVB, som ägs av Gullringsbo, utökar sin verksamhet till Norrbotten och Västerbotten genom förvärv i Skellefteå-baserade byggkoncernen ETB Group. Jennie Åberg utses till verkställande direktör för den nya regionen. – Vi ser en stor potential i regionen med växande näringsliv och arbetsmarknad, säger Per Ununger, ordförande i MVB Holding.

MVB-koncernen tar nästa steg och utökar sin verksamhet till Norrbotten och Västerbotten genom att som första steg förvärva 60 procent i ETB Group i Skellefteå. I förvärvet ingår ETB Bygg AB och Skellefteå Tools AB. ETB fortsätter sina verksamheter som dotterbolag till MVB med oförändrad ledning.

– MVB har vuxit stadigt under de senaste tjugo åren och tiden är nu mogen att ta nästa steg och bli ett mer rikstäckande byggbolag. Vi ser en stor potential i regionen med växande näringsliv och arbetsmarknad. Det här är första steget in på en spännande marknad som vi gör tillsammans med ett familjärt och välskött bolag med samma värderingar som MVB när det gäller hur man driver en lönsam och sund verksamhet. Nu ser vi fram emot att utveckla affärerna norröver där Jennie kommer vara en stor tillgång med sin långa erfarenhet av entreprenadverksamhet och av regionen, säger Per Ununger, ordförande i MVB Holding.



Till verkställande direktör för MVB Nord utses Jennie Åberg som har tjugo års erfarenhet av byggbranschen i Norrland. Hon kommer närmast från rollen som avdelningschef för NCC Building med ansvar för verksamheten i Norrland med över 350 anställda. Jennie Åberg tillträder sin tjänst den 1 februari 2023.

– Med min bakgrund från både byggbranschen och norra Sverige är uppstarten av MVB Nord en spännande utmaning. Det känns kul att få chansen att arbeta i ett så pass familjärt företag som MVB, som samtidigt har kompetensen att ta sig an alla typer av byggprojekt. Nu gäller det att förvalta det fantastiska arbete ETB Group har gjort i regionen och bygga vidare tillsammans med MVB, säger hon.

– MVB tillför kompetens och kapacitet som ger oss bra förutsättningar för att kunna bredda vår verksamhet och bli en större aktör på den lokala marknaden. Vi ser fram emot att bli en del av MVB-koncernen och med Jennies erfarenhet bygga ett än mer konkurrenskraftigt och attraktivt byggföretag, säger Mattias Jakobsson, vd och grundare av ETB Group.

Ämnen