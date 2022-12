Bild: Istock

Moody's räknar med fler betygssänkningar för fastighetsbolag

Bolag Flera svenska fastighetsbolag riskerar sänkta kreditbetyg enligt kreditvärderingsföretaget Moody's, som pekar på bolagens allt sämre skuldprofiler, det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt med hänvisning till Bloomberg.

Stigande inflation och högre finansieringskostnader drabbar fastighetsbolagen, vars kreditfinansierade tillväxtstrategier som länge gynnat fastighetsbolagen snabbt blivit olönsamma – och i vissa fall omöjliga i takt med att refinansieringsalternativen minskat, det skriver Bloomberg och hänvisar till en färsk rapport från kreditvärderingsföretaget Moody's.



Castellum fick sitt betygsänkt av Moody's redan i juli och har under hösten ställt in sin utdelning för att stärka bolagets finanspolicy för att på så sätt "vårda sin rating", något Castellums styrelseordförande Per Berggren poängterade i en intervju med DI den 15 november.



Moody's har även sänkt utsikterna för Balders och Fabeges betyg, och uppger enligt Bloomberg att de förväntar sig att fler sänkningar kan behövas i takt med att fastighetsbolagens förmåga att betala sina skulder urholkas. Moody's ser en risk för att många hyresvärdar kommer att få svårt att höja hyrorna i takt med inflationen, trots inflationssäkrade kontrakt.



Bolagen med högst risk för kreditsänkningar är de med "lågavkastande tillgångar, betydande refinansieringsbehov och en låg grad av betalningssäkringar", sade Maria Gillholm, senior kreditchef på Moody's till Bloomberg och lyfte kommersiella fastigheter i centrala Stockhlom samt bostadsfastigheter som typexempel på sådana tillgångar.



Nordiska fastighetsbolag är "mycket sårbara för högre räntor" konstaterade Moody's i den rapport som publicerades på tisdagen. Moody's poängterar dock att situationen är mer akut i Sverige då sektorn är mycket större där än vad den är i Finland eller Norge. I rapporten understyrker kreditvärderingsinstitutet att obligationer för nära 300 miljarder kronor kommer behöva refinansieras under de närmaste två åren.



Detta samtidigt som obligationsmarknaden fortsätter att avskräcka fastighetsbolagen då finansieringskostnaderna via obligationer sett betydande ökningar under 2022. Moody's konstaterar dock att bankerna förväntas absorbera en del av den utlåningen, men inte allt.

– Banksektorn har kapacitet nog att ta hand om i princip alla de kommande åren. Men de kommer att vara selektiva och bara låna ut till bolag med god kreditvärdighet, sade Louise Welin, senior credit officer på Moody's, till Bloomberg.



Kreditvärderingsinstitutet förväntar sig dock inte att Riksbanken, som under pandemin köpte fastighetsobligationer för 7,1 miljarder kronor, kommer att stötta sektorn igen såvida inte sektorns refinansieringsproblem hotar en bredare finansiell stabilitet.



På en konferens som hölls av Moody's under tisdagen sade vice riksbankschef Martin Floden att sektorn sannolikt inte kommer att behöva stöd från Riksbanken, och att det inte finns någon poäng att stötta företag som inte klarar av att hantera nuvarande lånekostnader.

– Visst, vi har höjt räntorna snabbt på kort tid men styrräntan ligger fortfarande på 2,5 procent. Det är en låg nivå och bolag som inte kan hantera en ränta på 2,5 procent borde kanske inte existera, sade Martin Floden, enligt Bloomberg.

