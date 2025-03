Mofast får ny ekonomichef: Annelie Ziemann. Bild: Mofast

Mofast utser Annelie Ziemann till ny ekonomichef

Bolag Stockholmsbaserade fastighetsbolaget Mofast har utsett Annelie Ziemann till ny ekonomichef. Hon efterträder därmed den tidigare ekonomichefen Per Gebenius.

Mofast, med säte i Stockholm, äger, utvecklar och förvaltar samhälls- och bostadsfastigheter i Sverige. Bolaget arbetar mot privata omsorgsbolag, kommuner, landsting, myndigheter och privatpersoner och har ett fastighetsbestånd beläget i Sverige med fokus på attraktiva tillväxtregioner.



Nu kliver Annelie Ziemann över, efter 14 år som ekonomiansvarig på Anders Ivarsson, och tar plats i Mofast som ekonomichef.

Hon har också arbetat som ekonomiansvarig samt med förvaltning hos Kopparhus AB och har en lång och gedigen erfarenhet från fastighetsförvaltning ur ett ekonomiskt perspektiv.



– Vi är mycket glada att välkomna Annelie till Mofast. Hennes erfarenhet och förståelse för fastighetsekonomi och fastighetsförvaltning kommer att vara en stor tillgång i vår fortsatta utveckling. Samtidigt vill vi rikta ett stort tack till Per för hans insatser under en viktig period och önskar honom all lycka framöver, säger vd Magnus Malm.

