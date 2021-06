Mathias Bjerkelius. Bild: Mofast

Mofast köper i Uppsala och Örebro

Transaktioner Mälardalens Omsorgsfastigheter förvärvar bostadsfastigheter i Uppsala och Örebro till ett överenskommet värde om 265 miljoner kronor via en riktad nyemission.

Mofast har via ett dotterbolag tecknat avtal om förvärv av samtliga andelar i Ivarbo i Svealand Kommanditbolag, ägandes fastigheterna Luthagen 48:1 och 49:2 i centrala Uppsala samt Hampan 1 och 15 i centrala Örebro.



Samtliga av fastigheterna är utpräglade flerbostadsfastigheter med mindre inslag av omsorgslokaler. Fastigheterna omfattar en total yta om 9 088 kvadratmeter med ett driftnetto om cirka 8,9 miljoner kronor per år.



Förvärvet sker genom att större delen av likviden erläggs genom en riktad nyemission i enlighet med ett bemyndigande beslutat på Mofast årsstämma i april. Säljarna är i huvudsak Anders Ivarsson Aktiebolag som ägs av familjen Ivarsson som är stora fastighetsägare i Örebro och Södertälje och sedan tidigare är aktieägare i Mofast samt RPlim Fastighets AB, och indirekt dess ägare Christer Gardell, som efter transaktionen kommer vara Mofast tredje största ägare med en ägarandel om cirka sju procent. Anders Ivarsson Aktiebolag äger efter transaktionen cirka tio procent av bolaget.



– Vi tror på Mofast och deras strategi och ser långsiktigt på ägandet i bolaget, säger Lars Gunnar Schultz, ordförande i RPlim Fastighets AB i en kommentar.



I och med förvärvet kommer Mofast majoritetsägare även att erbjuda RPlim Fastighets AB en styrelseplats vid nästa årsstämma och fram till dess en adjungerad styrelseplats. Platsen kommer tills vidare att intas av Malcolm Lidbeck. Malcolm inledde sin karriär på Mannheimer Swartling Advokatbyrå och har därefter lång erfarenhet från aktivt arbete i flertalet företag, såsom Filippa K och Acne Group där han var delägare och styrelseledamot. Malcolm Lidbeck är för närvarande i ledningsgruppen på Synsam Group.

– Jag ser fram emot att vara med på Mofast resa och hoppas kunna bidra med min bakgrund från snabbväxande konsumentinriktade företag, säger Malcolm Lidbeck.



Förvärvet sker till ett överenskommet fastighetsvärde om 265 Mkr, emissionskursen har satts till 99,44 kronor vilket är genomsnittskursen under de sista fem bankdagarna före avtalets ingående.



Tillträdet är planerat till den 30 september 2021.



– Vi är nöjda med förvärvet av fastigheterna och dess centrala läge i Uppsala och Örebro. I och med förvärvet passerar Mofast två miljarder kronor i fastighetsvärde. Vi har identifierat möjligheter till standardhöjande renoveringar i lägenheterna vid omflyttningar samt utveckling av nya lägenheter i samtliga fastigheter. Framtagandet av dom dolda värdena kommer påbörjas i samband med tillträdet i september. Med förvärvet ökar andelen bostäder i Mofast portfölj vilket driver den långsiktiga strategin om tillväxt samt den beslutade portföljstrategin. Att familjen Ivarsson och RPlim Fastighets AB väljer att öka sitt innehav i Mofast via denna affär ser vi som ett kvitto på att bolaget är på rätt väg och att dom ser långsiktigt på sitt engagemang och ägande i bolaget, säger Mathias Bjerkelius, vd, Mofast.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

