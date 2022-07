The Corner i Hyllie. Bild: Wingårdhs

Modemärket John Henric flyttar sitt huvudkontor till The Corner i Hyllie

Uthyrning Kontorshuset The Corner i Hyllie som Peab utvecklar attraherar ytterligare en stark aktör. Nu är det klart att det snabbväxande modemärket John Henric AB blir den fjärde hyresgästen att teckna avtal. John Henric flyttar in högst upp i huset under våren 2023.

– Precis som för våra första butiker som öppnades på Stureplan, Milano och Paris är flytten till The Corner mitt i Hyllie ett strategiskt val. Kombinationen av ett kontor utformat med möjligheter till lagbyggande och ett läge som förenklar vardagen för våra anställda genom kommunikationsmöjligheter i toppklass och närhet till vardagstjänster gör The Corner oslagbart för vårt bolags framtida utveckling, säger John Ekström, vd för Henric AB.



John Henric AB grundades av John Ekström och Nicklas Nordbergh 2008 i Malmö. Det började med en blygsam försäljning av manliga assessorer genom återförsäljare och idag är det ett av Europas snabbast växande modemärke, som erbjuder ett premiumsortiment av mode och accessoarer för män. Utöver sin e-handel driver de 11 fysiska butiker runtom i världen och har som mål att växa vidare internationellt. John Henric flyttar in högst upp i kontorshuset The Corner, på en kontorsyta om 529 kvm och med två egna takterrasser med utsikt över Öresund

– Det känns fantastiskt kul att välkomna ytterligare en stark aktör till The Corner. Huset utvecklas nu till att bli ett center för både företagande, nätverkande och hälsa allt eftersom fler hyresgäster från olika branscher väljer att flytta hit, avslutar Anders Tojkander, regionchef på Peab Fastighet AB.



Peab Fastighet byggstartade The Corner våren 2021 och det beräknas stå klart för sina hyresgäster under första kvartalet 2023. Co-working aktören Genetor, Parkering Malmö och SATS är sedan tidigare klara som hyresgäster.

