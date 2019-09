Inspostshlm öppnar i Mood. Bild: AMF Fastigheter

Modekoncept tar klivet från The Lobby till Mood

Uthyrning Efter att ha funnits på AMF Fastigheters testplattform tar nu varumärket Insposthlm steget över Regeringsgatan in i handelsplatsen Mood Stockholm.

Insposthlm är ett nytt butikskoncept för hållbart mode och design som på kort tid utvecklats från en oprövad idé i The Lobby till en etablerad verksamhet. Konceptet, initierat av grundarna till Insposthlm samt AMF Fastigheter, lanserades i januari 2019 för att utforska handelns cirkulära möjligheter. Samarbetet visade snabbt sin potential och tar nu nästa steg genom att flytta in i Mood Stockholm.

– Det känns väldigt inspirerande att bevisa kraften med innovationsmöjligheterna hos The Lobby. Syftet med The Lobby har varit att skapa insikter kring framtidens handel med målet att ta den kunskapen vidare ut i verkligheten. Med Insposthlm har vi det första konkreta exemplet på hur vi på kort tid tillsammans har skapat möjligheten att gå från idé till en etablerad verksamhet, säger Annelie Gullström, affärsutvecklingschef på AMF Fastigheter.



Insposthlm arbetar med flera olika organisationer för att lyfta in deras insamlade produkter i en kurerad butiksmiljö. Något som leder till både ökad försäljning för hjälporganisationerna och till att fler får upp ögonen för hållbar konsumtion inom den cirkulära ekonomin. Bakom Insposthlm står Annette Lind-Adamsson och Anna Takahashi som är mor och dotter.

– Vi vill lyfta second hand, cirkulärt och “slow fashion", men vi konkurrerar inte med “fast fashion". Vi kompletterar genom att synliggöra helheten och mixen av hållbart nyproducerade kläder tillsammans med second hand. Vår verksamhet ger kunden ett nytt erbjudande helt enkelt. Dessutom är vi inte bara en butik där saker hänger på rad. Man måste inte shoppa; man kan slå sig ner för en kaffe och hänga i den härliga atmosfären. Vi är övertygade om att detta butikskoncept tillhör framtidens handel, säger Anette Lind-Adamsson.

– Vi ser självklart fram emot att utveckla fler koncept för framtidens handel i The Lobby. Det skapar inte bara värde för AMF Fastigheter och utan visar också på nya möjligheter för branschen som just nu är inne i en tydlig transformationsfas, säger Annelie Gullström.

- Axel Ohlsson

