Mipim 2020 flyttas från Cannes till Paris och arrangeras i september. Bild: S. d'HALLOY/IMAGE&CO

Mipim uppskjutet på nytt

Mipim Det blir inget Mipim i Cannes 2020. Efter att mässan först flyttats från mars till juni meddelar nu arrangören Reed Midem att Mipim 2020 flyttas från Cannes till Paris och från juni till september.

Mipim 2020 var, efter första flytten, planerat att äga rum den 2-5 juni i Cannes. Nu ändras det till en tvådagarsmässa som arrangeras i Paris i september.

– Situationen kring Covid-19 förändras dagligen och regeringsåtgärderna blir allt mer restriktiva. Det är uppenbart att det inte är möjligt att hålla en stor Mipim-mässa i Cannes i juni med tanke på den snabba spridningen, dess förödande inverkan och osäkerheten kring utveckling av viruset. Eftersom det inte är möjligt att organisera en traditionell Mipim i slutet av detta år, planerar vi det i en annan form under hösten i Paris, plus en digital upplevelse, Mipim Connect. Dessa syftar till att hjälpa branschen att börja återhämta sig och är föregångarna till Mipim i Cannes i mars 2021, säger Filippo Rean, chef för fastighetsdivision på Reed Midem.

– Vi uppskattar det stöd och feedback vi fått från många Mipim-kunder och är tacksamma för deras tålamod och förståelse. Tillsammans med våra partners i Cannes ser vi fram emot att välkomna alla tillbaka till Cannes i mars 2021 för en fantastisk upplaga av Mipim och under tiden hoppas vi att människor håller sig uppkopplade och framför allt håller sig säkra, säger Mipimgeneralen Ronan Vaspart.



Mipim 2021 arrangeras i Cannes 16-19 mars 2021.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen