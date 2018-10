Minusresultat från Magnolia

Publicerad den 24 Oktober 2018

Bolag Magnlia Bostad redovisar ett rörelseresultat på -10 mkr (8) för det tredje kvartalet.

Bild: Magnolia Bostad

Fredrik Lidjan. Fredrik Lidjan.

Delårsrapport januari - september 2018

Juli-september 2018

• Nettoomsättningen uppgick till 214 mkr (194).

• Rörelseresultatet uppgick till -10 mkr (8).

• Periodens resultat uppgick till -47 mkr (-21). Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andelar, uppgick till -1,24 kr per aktie (-0,50).

• Magnolia Bostad har under perioden avtalat om förvärv av 0 bedömda byggrätter (0) och antalet sålda boenden under perioden uppgick till 247 (224).

Vd Fredrik Lidjan:

– Det tredje kvartalet brukar vara ett kvartal med lite färre affärsavslut och så var det även i år. Aktiviteten har ändå varit hög inom bolaget – vi har uppnått ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten för både kvartalet och delårsperioden och vi har stärkt våra finansiella muskler genom att framgångsrikt emittera ett nytt obligationslån.



– Under kvartalet har bolaget erhållit likvid för flera projekt och kan till följd av detta redovisa ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten för både kvartalet och delårsperioden. Vi har under kvartaletdärför kunnatamortera på våra skulder och betala säljarreversen från förvärvet av Svenska Vårdfastigheter, något som medfört att soliditeten ökat till 36,8 % (32,7).



– Vi har även framgångsrikt placerat ett icke-säkerställt obligationslån om 500 mkr inom ett ramverk om 700 mkr. Likviden kommer att användas för att finansiera bolagets fortsatta expansion, för refinansiering av befintlig skuld samt för framtida förvärv.



– När jag blickar framåt vill jag nämna det arbete som för närvarande pågår med en omorganisation av Magnolia Bostad. Vår nya organisation kommer att gälla från och med det kommande årsskiftet. Den bygger på fyra regioner (Öst, Mitt, Väst och Syd), var och en med en egen projektorganisation. Syftet är att komma närmare varje regions lokala mikromarknad, något som vi tror kommer att generera goda affärsmöjligheter framöver.



– Som ett led i denna omorganisation genomför vi även förändringar i ledningsgruppen. Vi har därför nyligen rekryterat två nya medlemmar till ledningsgruppen: Thomas Persson, som Regionchef Öst och Chef Af-färsgenerering, samt Christina Hambäck, som Chef för Verksamhet och Analys. Båda har gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen och kommer att vara stora tillgångar i Magnolia Bostads fortsatta utveckling.



– Vi undersöker även möjligheten att utveckla hyresbostäder för egen förvaltning och att förvärva förvaltningsfastigheter med en långsiktig förädlingspotential för bostäder. En egen tillgångsförvaltning inom Magnolia Bostad skulle bidra med långsiktigt värdeskapande, stabilitet och goda kassaflöden till bolaget.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

