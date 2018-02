Minusresultat för Tobin

Publicerad den 28 Februari 2018

Bolag Tobin redovisar ett rörelseresultat på 0,0 för Q4. Resultatet efter skatt uppgick till -14,4 miljoner kronor (3,8). Tobin sålde 13 (14) lägenheter under perioden.

Bild: Tobin Properties

Erik Karlin. Erik Karlin.

Q4-siffrorna:

• Bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknades till ett värde om 48 MSEK (108).

• Rörelseresultatet uppgick till 0,0 MSEK (9,7).

• Resultatet efter skatt uppgick till –14,4 MSEK (3,8).

• Resultatet per aktie uppgick till –1,33 SEK (–0,21). 1)

• Antalet bostäder sålda på bindande avtal uppgick till 13 (14).

• Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 148 (76).

• Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 493 (406).



Helåret:

• Bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknades till ett värde om 1 202 MSEK (892).

• Rörelseresultatet ökade till 53,7 MSEK (48,2).

• Resultatet efter skatt uppgick till 28,0 MSEK (43,3).

• Resultatet per aktie uppgick till 1,16 SEK (3,69).

• Antalet bostäder sålda på bindande avtal uppgick till 262 (102).

• Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 416 (76).

• Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 493 (406).

• Styrelsen föreslår en utdelning för helåret 2017 om 11,50 SEK (11,50) för preferensaktien och om 0 SEK (0) för stamaktien.



Vd Erik Karlin:



— Tobin Properties utveckling under det fjärde kvartalet fortsatte att präglas av det avvaktande marknadsläget. Därtill hade vi betydligt färre bostäder ute till försäljning jämfört med fjolåret. Men kvartalet innehöll också en del positivt. Vi stärkte vår finansiella ställning markant genom beslut om två emissioner och fick in Klövern som stabil storägare i bolaget. Runt årsskiftet såg vi också en stabilisering av bostadspriserna i Stockholm efter höstens oro. Priserna ligger nu på en nivå cirka 10-15 procent från tidigare toppnivåer och under januari har vi också sett en bättre aktivitet i marknaden - framförallt på andrahandsmarknaden. Nyproduktionsprojekt som ligger i etablerade områden kommer, som vanligt, att återhämta sig fortare än nyproduktionen i de större utvecklingsområdena. Ur detta perspektiv är Tobin relativt väl positionerat med fokus på projekt i innerstadens tillväxtrand.



— Vi är inställda på att det kommer krävas betydligt mer aktiv försäljning framöver jämfört med tidigare, men med projekt i attraktiva lägen och med konkurrenskraftig funktion och design är vi väl positionerade. Makrosituationen, med låg arbetslöshet och låga räntor, talar också för en långsiktigt god efterfrågan.



— I samband med prospektet för vår nyemission i december gav vi en prognos om ett rörelseresultat på 50 miljoner kronor för helåret 2017 – en prognos som föll ut helt i linje med vårt idag redovisade utfall. Rörelseresultatet påverkades negativt av vårt beslut att inte tillträda projektet Fjärdingen i Uppsala och positivt av en reavinst tack vare försäljningen av fastigheterna Gladan 5, 6 och 7. Och vår vinstavräkning har under kvartalet baserats enbart på befintliga projekt i pågående produktion, utan bidrag från vinstavräkningar i samband med godkänd detaljplan.



— Med utgångspunkt från marknadsläget har vi under kvartalet dragit fördel av vår snabbfotade organisation och haft internt fokus på att leverera befintliga projekt. Vår satsning på att framöver kunna utveckla hyresrättsbostäder har fortsatt liksom den långsiktiga ambitionen att även ta oss an större projekt – i linje med strategin att utveckla hela kvarter.



— Som vi nämnde i rapporten för det tredje kvartalet har vi också arbetat på olika alternativ att förstärka bolagets finansiella ställning, vilket också gav resultat. I början av december fick vi in Klövern som ny stor ägare i Tobin via emissioner som stärkte vår balansräkning betydligt. Det finns många fördelar med denna affär som vi ser som startskottet för ett långsiktigt samarbete bolagen emellan och vi kan redan skönja positiva effekter i våra dialoger med banker, partners och kunder. Projektfinansiering kommer vara en fortsatt prioriterad och

viktig aktivitet för Tobin under 2018 och med kapitalförstärkningen i ryggen står vi väl rustade för uppgiften.



— Summerat har vi en portfölj med hög kvalitet och rimliga ingångsvärden även i dagens marknad. Vi arbetar aktivt, som vi pratat om under året, med att ta större kontroll av vår värde- och leveranskedja där fokus för pågående projekt är effektiv styrning och rätt kompetens i alla moment – för att säkerställa värdeskapande från start till slut. Fokus för 2018 är att leverera i pågående projekt avseende tid, pris och kvalitet. Ålderskurvan på vår projektportfölj innebär att vi under slutet av 2018 och 2019 kommer att färdigställa ett antal påbörjade, och i hög utsträckning redan sålda projekt. Det bör leda till starkt kassaflöde och stärka vår balansräkning ytterligare. Med en stabil genomförandeorganisation och då cirka två tredjedelar av våra idag pågående projekt redan är sålda på bindande avtal känner vi oss trygga med lönsamheten i dessa projektet. Summerat har vi har en portfölj med hög kvalitet och sunda ingångsvärden även i dagens marknad.



— Med en förstärkt finansiell plattform har vi också möjligheter att vara aktiva avseende såväl intressanta affärsmöjligheter som möjliga strukturaffärer.





- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Fastighetsmarknadsdagen Jönköping County

