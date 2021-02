Anders Danielsson. Bild: Skanska.

Minskade intäkter för Skanska

Bolag Skanskas intäkter minskade med tio procent förra året och uppgick till 158,6 (176,8) miljarder kronor.

- Intäkterna minskade 10 procent och uppgick till 158,6 (176,8) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 8 procent.



- Rörelseresultatet, som inkluderar försäljningen av ägarandelen i Elizabeth River Crossings, ökade med 52 procent och uppgick till 11,9 (7,8) miljarder kronor.



- Resultatet per aktie ökade med 45 procent och uppgick till 22,46 (15,46) kronor.



- Styrelsen föreslår en utdelning om 9,50 (3,25) kronor per aktie, varav 6,50 (3,25) kronor per aktie i ordinarie utdelning och 3,00 (0,00) kronor per aktie i extrautdelning.



- Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till 14,5 (3,8) miljarder kronor, enligt IFRS.



- Justerad räntebärande nettofordran(+)/nettoskuld(-) uppgick till 16,0 (30 september 2020; 8,0) miljarder kronor, enligt IFRS.



- Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 149,8 (145,8) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 6 procent. Orderstocken uppgick till 178,9 (30 september 2020; 182,9) miljarder kronor.



- Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 3,5 (3,8) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 2,5 (2,4) procent.



- Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 5,4 (4,5) miljarder kronor.



- Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 12,2 (10,3) procent.



- Avkastning på eget kapital uppgick till 26,0 (21,4) procent.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen