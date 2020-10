Johan Skoglund. Bild: JM

Mindre sålt men mer produktionsstartat för JM

Bolag Antalet sålda bostäder minskade medan produktionsstarterna har ökat för JM under perioden januari-september. Styrelsen föreslår 6,25 kronor i ytterligare utdelning för 2019.

Delårsrapport januari – september 2020

# Intäkterna uppgick till 10 858 miljoner kronor (11 381) och intäkterna exklusive JM Entreprenad Region Hus, under avveckling, uppgick till 10 731 miljoner kronor (11 159).

# Rörelseresultatet uppgick till 1 239 miljoner kronor (1 449)* **. Rörelsemarginalen uppgick till 11,4 procent (12,7). Rörelseresultatet exklusive JM Entreprenad Region Hus uppgick till 1 263 miljoner kronor (1 656) och rörelsemarginalen till 11,8 procent (14,8).

# Resultatet före skatt uppgick till 1 185 miljoner kronor (1 387). Resultat efter skatt uppgick till 932 miljoner kronor (1 128).

# Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna minskade till 18,8 procent (22,2). Resultatet per aktie under niomånadersperioden minskade till 13,30 kronor (16,20).

# Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 427 miljoner kronor (817).

# Antal sålda bostäder uppgick till 2 403 (2 654) och produktionsstarterna uppgick till 2 223 (2 162).

# Styrelsen föreslår 6,25 kronor i ytterligare utdelning för 2019.



*) Resultatet inkluderade engångskostnaden för avveckling av husverksamheten (Region Hus) inom JM Entreprenad om –180 miljoner kronor redovisad under det första kvartalet 2019.

**) Resultatet inkluderade 254 miljoner kronor från försäljning av fastigheter.

