Mindler flyttar sitt huvudkontor till Blasieholmen

Uthyrning Mindler hyr 1 000 kvadratmeter av Humlegården.

Mindler, Sveriges största digitala psykologmottagning med över 200 anslutna psykologer, etablerar sitt nya huvudkontor i lokaler som sträcker sig över 1000 kvadratmeter. Etableringen sker i Humlegårdens fastighet på Hovslagargatan 3 på Blasieholmen i Stockholm.

– Vi är mycket glada över att få flytta in i härliga lokaler, både nära naturen och stadspulsen. Mindlers huvudkontor växer i takt med tillväxten i Sverige och internationellt, och vi behöver plats för att fortsätta vårt viktiga arbete med många nya medarbetare. Humlegården har varit en trygg partner genom hela processen, säger Magnus Pettersson, COO och Head of International Expansion på Mindler.

– På Humlegården arbetar vi för att skapa miljöer där medarbetare trivs och där verksamheter kan utvecklas. Våra fastigheter på Blasieholmen är bra exempel på just detta, där läget, sammanhanget och servicen uppskattas, vilket resulterat i ett stort intresse och många långsiktiga samarbeten. Vi är mycket stolta över att Mindler valt att etablera sitt nya kontor här och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, säger Peter Lind, fastighetschef på Humlegården.

