GoCo Health Innovation City. Bild: GoCo

Miljardinvestering i Goco Health Innovation City

Bygg/Arkitektur En stortsatsning på ny stadsdel i Mölndal, Goco Health Innovation City, ska främja samverkan och innovation inom medicin och hälsa. Tillsammans med fastighetsbolagen Next Step Group och Investor-ägna Vectura Fastigheter investeras drygt 1,6 miljarder kronor.

Via det samägda bolaget, Trenum, ska Balder och Tredje AP-fonden utveckla ca 450 hyresrätter och forskarbostäder mitt i stadsdelen. Planen är att byggstarta ca 150 lägenheter om året. Balder äger även en tredjedel av Next Step Group. Nu byggstartas områdets signaturbyggnad GoCo House – ett hus för samverkan på hela 21 000 kvadratmeter.



GoCo House manifesterar idén med GoCo Health Innovation City. Dels via sin spektakulära arkitektur, men framförallt genom att vara en naturlig plats för samverkan. Dessa kännetecken ska genomsyra hela stadsdelen. Idén är att utforma bostadsfastigheterna på ett sätt som möjliggör plats för möten och samverkan. I bostadsområdet kommer det bland annat erbjudas mötesplatser i form av takterrasser, inbjudande gårdar och trivsamma gemensamma/allmänna utrymmen. Bostadsområdet ska även uppmuntra boende och besökare till en aktiv livsstil.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen