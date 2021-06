Mike växer och satsar på förmedling av lokaler. Bild: Mike

Mike växer med nytt affärsområde och ny kompetens

Bolag Mike Kommersiella Fastigheter satsar på förmedling av kommersiella lokaler, under namnet Mike Kommersiella Lokaler.

Detta är möjligt genom att Jonas Berglund och Mikael Andersson, via Brygge Group AB, från september blir nya delägare i Mike och därmed även lanserar Mike Kommersiella Lokaler.



– Vi har följt Mike under flera år och upplevt företaget som en pigg aktör som vågar utmana branschen. Vi har stora ambitioner när det kommer till att leverera marknadens bästa förmedlingstjänst när det kommer till såväl kommersiella fastigheter som lokaler, säger Jonas Berglund som tillträder som vd för Mike Kommersiella Fastigheter i september.



– Mikes goda renommé och etablerade kontaktnät tillsammans med att vi ser en stor utvecklingspotential i hur lokaler marknadsförs och hanteras idag, gör att vi med tillförsikt ser framemot etableringen av Mike Kommersiella Lokaler, säger Mikael Andersson som tillsammans med Sandra Sandahl Berglund kommer ansvara för satsningen på lokalförmedling.



Mikael Nyberg, Michael Johansson, Fredrik Wistrand, Bodil Wijk och Richard Lulek är kvar på Mike. ¬

– Vi ser mycket positivt på kompletteringen av ägarkretsen samt att vi lyfter in ett nytt affärsområde inom Mike, säger Michael Johansson. Detta ger oss ytterligare kompetens och möjligheter till att fortsätta utmana branschen med ambitionen att vara det naturliga valet när det kommer till förmedling av kommersiella fastigheter och lokaler.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

