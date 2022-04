Mikael Alserud. Bild: CBRE

Mikael Alserud tar klivet upp på CBRE

Bolag Mikael Alserud utnämnts till Head of Workplace för CBRE Sverige. Mikael kommer tidigare från EY och började på CBRE hösten 2021 inom Workplace Strategy som nu växer sig större på marknaden inom Norden och nu även i Sverige.

CBRE ser en ökad efterfrågan på marknaden i Norden vad gäller affärsområdet Workplace, speciellt efter covid-19. Pandemin har bidragit till att arbetsplatsstrategi har blivit ett alltmer intressant ämne för arbetsgivare men också arbetstagare, framförallt framtidens kontor samt hur man ska komma att arbeta i framtiden.

CBRE fortsätter växa och för att ta sig an den ökande efterfrågan inom Workplace Strategy har Mikael Alserud utnämnts till Head of Workplace för CBRE Sverige.

– Workplace Strategy är en rådgivningstjänst som blir alltmer efterfrågad i Norden och i Sverige, det är väldigt kul att vi kan möta det behov vi ser på marknaden och det känns tryggt att Mikael leder arbetet för Workplace i Sverige, säger Anders Hansén, Head of Advisory & Transaction Services Occupier.

– Jag känner mig hedrad och stolt att få vara med på CBREs fortsatta resa och bidra med min kunskap och erfarenhet till företagets tillväxt inom detta affärsområde. Workplace Strategy är ett område som har vuxit sig större i Norden och nu ska vi ta plats inom detta område i Sverige, det känns väldigt motiverande att vara med i denna expansionsfas, säger Mikael Alserud.

