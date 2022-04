MIGS och Tritax köper 95 000 kvadratmeter industri- och logistikfastighet i Malmö

MIGS och Tritax köper i Malmö. Bild: MIGS

Transaktioner Genom ett bolagsförvärv har MIGS och Tritax förvärvat den finska livsmedelskoncernen Atrias produktionsanläggning i Malmö/Fosie. Fastigheten är belägen mellan ringvägarna med goda förbindelser till Malmö innerstad, E4/E6 och Köpenhamn. Målet är att utveckla en eller flera moderna logistikbyggnader.

Atria har tidigare meddelat att man kommer att avsluta sin verksamhet i Malmö och fastigheten kommer att bli vakant inom det närmsta året. MIGS och Tritax avser att utveckla en eller flera moderna logistikenheter på tomten.

– Malmö är ett av de mest eftertraktade lägena för etablering av logistik och lager och har en begränsad tillgång till mark. Det fantastiska läget med närhet till Malmös innerstad och utmärkta anslutningar till motorvägar gör att vi ser en enorm potential i projektet. Detta är också vårt andra projekt tillsammans med Tritax efter förvärvet i Göteborg/Arendal förra året, säger Björn Hallin partner i NCAP.



NCAP har tillsammans med sina partners under de senare åren genomfört förvärv av fastigheter till ett värde av över 12 miljarder kronor i Sverige, Danmark och Finland. Andelen logistik är förhållandevis hög och uppgår till 4,5 miljarder kronor.

– Vi ser en stor efterfrågan av moderna och kostnadseffektiva lokaler på bra lägen. Detta leder till att investeringsmarknaden fortsätter att vara starkt för det här segmentet, säger Björn Hallin.



MIGS är ett nystartat utvecklingsbolag som ägs av NCAP och Falvir. Var och ett av bolagen har tidigare genomfört omfattande utvecklingsprojekt inom logistik och kontor men projektet i Malmö blir det första gemensamma. Falvir har utvecklat fastigheter i Ängelholm (Boozt) för egen räkning men även ansvarat genom dotterbolag för byggprocesserna längs med E6 i Helsingborg (PostNord och Nowaste).



Projektet i Malmö blir det fjärde för Tritax i Sverige.



Rådgivare till köparna har varit Cederqvist, Roschier, PWC och Aurora. Säljaren har rådgivits av Vinge och Tenant & Partners.

