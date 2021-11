The Tivoli i Helsingborg får ny ägare. Bild: Midroc Properties

Midroc säljer i Helsingborg

Transaktioner Midroc Properties har genom försäljning av dotterbolag avyttrat tomträtten Ångfärjestationen 1 – i folkmun kallad "The Tivoli" – belägen i centrala Helsingborg till Baravaragruppen.

Baravaragruppen är en lokal restaurang och nöjeskoncern med stark förankring i staden som också bland annat driver restaurangerna Bara Vara och Sillen & Makrillen i staden. Baravaragruppen driver även via dotterbolag verksamheten i The Tivoli.

– Vi har under det senaste året fört diskussioner med Baravaragruppen om möjligheten att genomföra affären. Vi är mycket glada för att det är just Baravaragruppen som genom dotterbolag bedrivit verksamheten i byggnaden som också är köpare. Det borgar för en långsiktighet och ger dom också möjligheten att satsa ytterligare på den anrika och historiskt viktiga byggnaden i sitt fanastastiska framskjutna läge i staden, säger Magnus Skiöld, arbetande styrelseordförande i Midroc Properties.

– Vi är glada och tacksamma att Midroc ger oss denna möjlighet att ytterligare fastställa vår långsiktighet med verksamheten på The Tivoli samt vårt engagemang i staden. Vi ser det som ett stort ansvar att förvalta Ångfärjestationen och det ger oss möjlighet att investera och genomföra de förändringar och anpassningar som vi anser verksamheten behöver, säger Jesper Liljegren, styrelseordförande i Baravaragruppen.



Baravaragruppen tillträdde genom bolagsförvärvet Ångfärjestationen 1 den 29 oktober.

