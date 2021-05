Mia Rolf. Bild: Wihlborgs

Mia Rolf ny marknads- och kommunikationschef på Wihlborgs

Karriär Mia Rolf, i dag vd på Ideon Science Park, blir Wihlborgs nya Marknads- och kommunikationschef.

Mia har en bakgrund inom entreprenörskap, affärs- och varumärkesutveckling och digitalisering i ledande positioner från svenska och internationella bolag, start-ups och från egen verksamhet.



Sedan 2016 är Mia Rolf vd på Ideon Science Park i Lund och har i denna roll bland annat utvecklat och implementerat en ny strategi för Ideon kopplat till globala utmaningar och ökat fokus på tillväxtbolagen. Hon har en gedigen marknadsbakgrund och brinner för ledarskapsfrågor, kundupplevelser och har lång erfarenhet av att bygga varumärken via digitala kanaler. Mia sitter i en rad styrelser, bland annat som styrelseledamot i FundedByMe och SkånskaTravsällskapet och har varit juryns ordförande för EY Entrepreneur of the Year i tre år. Sedan 2019 är hon även medlem i steering committee för FN-organet UNOPS Global Innovation Center Sweden. Mia kommer även fortsättningsvis vara engagerad i Ideon Science Park, nu i rollen som adjungerad i styrelsen.



– Med Mia Rolf får vi en erfaren medarbetare och ledare med stort kund- och affärsfokus som är fast förankrad i vår region. Med meriter inom affärsutveckling och digitalisering, och inte minst ett stort personligt driv, blir det ytterligare en förstärkning i vår koncernledning, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.



– I rollen som vd för Ideon Science Park har jag haft ett nära samarbete med Wihlborgs. Jag är oerhört stolt och glad att nu få bli en i teamet och fortsätta utveckla Öresundsregionen, säger Mia Rolf.



Mia Rolf tillträder senast den 1 augusti och får då det övergripande ansvaret för intern och extern kommunikation samt marknadsföring. Hon kommer att leda ett marknads- och kommunikationsteam och ingå i Wihlborgs koncernledning.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

Ämnen