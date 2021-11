Mer Arkitekters vd-duo Niklas Larsén och Venke Osnes, tillsammans med Martin Lidholm, partner på Uclaity/Altitude 365. Bild: Mer Arkitekter

Mer Arkitekter inleder strategiskt samarbete för digifysiska arbetsplatser

Bolag Mer Arkitekter har ingått ett strategiskt samarbete med Uclarity som nyligen slogs ihop med bolaget Altitude 365. Uclarity/Altitude 365 är specialister på att med digitala verktyg få till ett skönare arbetsliv. Tillsammans med Mer Arkitekter stärker man nu upp för att kunna leverera ännu bättre lösningar till de hybrida arbetsplatserna.

– Vi är experter på kontor och arbetsplatsstrategier med över 30 år i ryggen av just det. Men under pandemin har de flesta arbetsgivare behövt tänkt om och justera på sina kontor ytterligare. Hur skapar vi kontor som alla vill komma in till och hur gör vi vid de tillfällen när hälften av mötesdeltagarna eller kollegorna sitter på distans? säger Niklas Larsén, vd på Mer Arkitekter.



Var tredje person mellan 35 och 49 år tror att arbetsgivarna kommer ha svårt att skapa motivation för att de ska komma in till kontoret. Samtidigt uppger många att de skulle bli mer motiverade av ett bättre utformat kontor, visar en undersökning från september gjord av Kantar Sifo på uppdrag av MER Arkitekter.



– Kontoret genomgår för tillfället den största förändringen på över 40 år. I USA och England ser vi att personer hellre säger upp sig än arbetar från dåligt utformade arbetsplatser. Arbetsplatsen har aldrig tidigare varit så affärskritisk som nu. Det gäller både den fysiska och digitala miljön. Därför är vi glada att kunna teama upp med några av de bästa i Sverige som också delar våra värderingar om att det är människan som måste stå i centrum – både vad gäller användarvänlig teknik och en hållbar fysisk miljö, säger Niklas Larsén.



Uclarity/Altitude 365 har funnits i elva år i branschen och är ett 50-tal anställda i Stockholm, Göteborg och Örebro.

– Vi vill få människor att jobba bättre tillsammans oavsett tid och plats, och då krävs digitala lösningar som hjälper snarare än stjälper i vardagen. Vi märker att många har försökt under pandemin och det har funkat helt okej men nu är man trött på halvbra lösningar och vill ta ett helhetsgrepp. Och det behöver givetvis även då följa med i den fysiska miljön som Mer Arkitekter är experter på, säger Martin Lidholm, partner på Uclarity/Altitude 365.

Samarbetet inleddes i oktober och i dagsläget är ett antal projekt redan igång.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen