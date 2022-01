Mediamarkt öppnar i Mall of Scandinavia i vår. Bild: Mediamarkt

Mediamarkt till Mall of Scandinavia

Uthyrning Unibail-Rodamco-Westfield har tecknat avtal med Mediamarkt om en butiksyta på cirka 1 700 kvadratmeter vid Arenatorget på första våningen av Westfield Mall of Scandinavia.

Mediamarkt öppnar under våren.



– Vi är så glada att idag kunna meddela att Mediamarkt öppnar hos oss! Mediamarkt är en ledare inom sin sektor och duktiga på att hitta synergier mellan den digitala och fysiska handeln. Ett tillskott av hemelektronik är efterlängtat av våra besökare, varför vi är övertygade om att de kommer tas mycket väl emot, säger Sofia Rundström, centrumchef i Westfield Mall of Scandinavia.



– Vi får ett fantastiskt läge vid den stora entrén på Westfield Mall of Scandinavia som har 15 miljoner besökare per år. Det nya varuhuset spelar en strategiskt viktig roll i vår fortsatta expansion inte minst för vårt omnikanalerbjudande, säger Magnus Håkansson, vd för Mediamarkt Sverige.



Mediamarkt kommer flytta in under februari och förväntas öppna i slutet av maj 2022.

