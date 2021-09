Göteborg Energi investerar just nu stora summor i bland annat stadens elnät - något som är en förutsättning för stadens fortsatta utveckling. Bild: Göteborg Energi

Med stora investeringar i energi kan Göteborg växa

Bolag Göteborgs kraftfulla expansion pågår för fullt. Men för att staden ska kunna fortsätta växa med bostäder, lokaler och industrier – och samtidigt klara samhällets klimatomställning – behöver tillgången på el öka rejält, och energisystemen behöver utvecklas.

Bild: Göteborg Energi

För att Göteborg ska kunna fortsätta växa med bostäder, lokaler och industrier – och samtidigt klara samhällets klimatomställning – behöver tillgången på el öka rejält, och energisystemen behöver utvecklas.

Bara i år kommer Göteborg Energi ha investerat cirka 300 miljoner kronor i elnätet. Det är investeringar som är helt nödvändiga för att staden ska kunna fortsätta utvecklas så som det är planerat.



Men det är inte bara i elnätet man investerar.

– Det görs också stora satsningar på elektrifiering inom industrin och vi behöver framtidsanpassa elnätet till mer förnybar energi från sol och vind. Genom att utveckla elnätet gör vi det möjligt för Göteborg att utvecklas mot ett mer hållbart samhälle, säger Lars Edström, VD för Göteborg Energi elnät (GENAB) och affärschef el- och gasnät.



Som exempel på viktiga framtidssatsningar i elnätet nämner Lars Edström utvecklingen av Säve flygfält, elektrifiering av industri på Hisingen, en ny knutpunkt vid Hisingsbron och uppgradering av cirka 25-30 nätstationer per år.



– Sammantaget gör vi större investeringar i elnätet än någonsin, runt 300 miljoner kronor bara under 2021. Om staden och kunderna fortsätter att utvecklas i den takt som vi ser nu kommer vi att ligga kvar på en hög investeringsnivå under många år framöver. Från år 2022 och framåt kommer vi öka investeringstakten med 25 procent.



– Göteborg Energi ägs av Göteborgs stad och som göteborgarnas eget energibolag ska vi samtidigt hålla konkurrenskraftiga priser vilket vi lyckas bra med. I nationell jämförelse ligger vi på 17:e plats av 290 kommuner och 170 nätbolag. Vi jobbar för stadens bästa och ett hållbart Göteborg. De pengar vi tjänar används för att utveckla vår egen verksamhet och en del går tillbaka till staden och dess verksamhet, säger Lars Edström.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

