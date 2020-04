Håkan Karlsson, vd för Maxfastigheter. Bild: Maxfastigheter

Maxfastigheter: nya mål och slopad utdelning i ny policy

Bolag Maxfastigheter har utarbetat nya finansiella och operationella mål samt har antagit en ny utdelningspolicy genom beslut av styrelsen. Målen presenteras i syfte att ge kapitalmarknaden en uppdaterad bild av bolagets riktning framåt. Under måndagen meddelade bolaget också att man tills vidare slopar årets utdelning, på 1,18 kronor per aktie.

Maxfastigheters nya finansiella mål:

· En ökning om tolv procent per år av förvaltningsresultat per aktie.

· Generera tillväxt i substansvärde per stamaktie på minst tolv procent per år.

· Belåningsgrad som är lägre än 60 procent.

· Räntetäckningsgrad om lägst två gånger.



Nya operationella mål:

· Fastighetsvärde om 5 miljarder kronor innan utgången av halvårsskiftet 2021.

· Genomföra listbyte till Nasdaq Stockholm Main market innan utgången av halvårsskiftet 2021.

· Ingen lokaltyp skall på medellång sikt överstiga 50 procent av bolagets totala fastighetsvärde.



Ny utdelningspolicy:

Tills vidare avses att i huvudsak återinvestera vinsterna för att tillvarata de affärsmöjligheter som finns för att uppnå det uppsatta tillväxtmålet om ett fastighetsvärde på 5 miljarder kronor.



Håkan Karlsson, vd för Maxfastigheter:

– Bolagets mål och strategier grundar sig i ett fokus på att förvärva och förvalta kassaflödesfastigheter i attraktiva lägen, med långa hyreskontrakt och stabila motparter. Ambitionen är att växa bolagets bestånd från 2,6 miljarder till 5 miljarder innan halvårsskiftet 2021 utan att kompromissa en sund och lönsam tillväxt med begränsad risk. Detta ska ske dels genom förvärv av fastigheter där Maxfastigheter har byggt upp en intressant pipeline av lämpliga förvärvsobjekt, dels genom att nyttja bolagets befintliga projektportfölj.

– Tillväxten är en del av strategin för att uppnå en mer väldiversifierad intäktsbas och minska beroendet mot enskilda hyresgäster och fastighetstyper. Genom att växa och samtidigt initiera process för listbyte kommer bolaget kunna erhålla mer förmånliga finansieringsmöjligheter och på sikt en optimerad kapitalstruktur vilket på sikt kommer minska de finansiella kostnaderna.

– Som utgångspunkt är vi välkapitaliserade med en stark ägarbas vilka står bakom vår nya ambitionsnivå och det är i ljuset av detta som vår nya utdelningspolicy ska ses. Bolaget kommer dock aldrig kompromissa med aktieägarvärdet för att nå fastighetsvärdet på 5 miljarder.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

