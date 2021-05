Mattis Westher, energi- och miljöchef på Stena Fastigheter vinner Årets Tekniska Förvaltare.

Mattias Westher vinner Årets Tekniska Förvaltare

Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering/Förvaltning Stena Fastigheters Mattias Westher med team är Årets Tekniska Förvaltare. Han utsågs i samband med Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering/Förvaltning på torsdagen.

Bild: Novi/Ica/Fastighetsägarna

Juryn i Årets Tekniska Förvaltare: Henrik Forsberg, Novi Real Estate, Lena Boberg, Alecta Fastigheter och Christoffer Börjesson, Fastighetsägarna Juryn i Årets Tekniska Förvaltare: Henrik Forsberg, Novi Real Estate, Lena Boberg, Alecta Fastigheter och Christoffer Börjesson, Fastighetsägarna

Priset Årets Tekniska Förvaltare delades ut under Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering/Förvaltning under torsdagen. Vinnare blev Mattias Westher, Energi- och miljöchef på Stena Fastigheter. Han har, tillsammans med sitt team bestående av Jonas Larsson, Jonas Karlsson och Mattias Sikström, på bara några år digitaliserat hela Stena Fastigheters bestånd avseende mätvärdesinsamling och styrning.



Hur känns det att vinna Årets Tekniska Förvaltare?

- Fantastiskt! Man blir glad, stolt och även lite överrumplad. Samtidigt är jag inte själv i detta. Det är tydligt att vi har skapat ett bra team som hanterar utmaningarna inom teknisk digitalisering på ett väldigt bra sätt.



Varför tror du att just du och ditt team vann?

- Kanske för att arbetet vi gjort inom automation och mätinsamling har visat på att det går att lämna gamla tekniska lösningar och ersätta med ny öppen teknik i stor skala och under kort tid.



Beskriv det arbete som ditt team har gjort i Stena Fastigheters bestånd!

- Vi har tagit ett omtag när det gäller automation och mätinsamling där vi med industriell öppen teknik byggt från grunden och upp mot ett tydligt mål för data att försörja nuvarande och framtida funktionaliteter. Genomgående i bygget har varit att skapa flexibilitet för att möta framtida behov. Detta har vi nu rullat ut i hela vårt bestånd.



Hur viktig är just team-känslan i ert arbete?

- Den är viktig. Vi gör något tillsammans där det är viktigt att gemensamma lösningar även underlättar lokala anpassningar i teknik. Till det krävs att man har flera perspektiv med och gemensamt verkar för att lösa de olika fokus man kan ha på olika platser i landet.



Hur ser du på framtiden för teknisk förvaltning – hur kommer jobbet att ha förändrats på tio års sikt?

- Jag tror det kommer förändras mycket. Jag ser det vi hittills gjort som grunden till en maskin. Med den på plats ser förutsättningarna att utvecklas annorlunda ut, det kommer förenkla och öka takten i utveckling.



Hur ska du fira vinsten?

- Jag ska fira detta tillsammans med alla de andra som bidragit.



Juryns motivering:

Att koppla upp automation, mätvärdesinsamling och styrning på samtliga fastigheter i beståndet är inte en enmans-prestation, det är ett lagarbete! Men ett välfungerande och framgångsrikt lag kräver en god ledare och det har man i Mattias Westher på Stena Fastigheter. Han har med sitt team inom loppet av några år gjort det möjligt för Stena Fastigheter att styra och mäta alla sina fastigheter från datorn. De har varit inne i varenda undercentral och teknikutrymme och dragit fiber och satt upp skåp. Nu har de lagt rälsen, nu ska de bara köra på med ännu mer data och affärsmöjligheter!

Årets Tekniska Förvaltare är Mattias Westher, energi- och miljöchef på Stena Fastigheter!!





Juryn i Årets Tekniska Förvaltare utgjordes av: Henrik Forsberg, teknik- och projektchef, Novi Real Estate, Lena Boberg, vd, Alecta Fastigheter och Christoffer Börjesson, Senior Business Developer, Stronghold Invest.



Årets Tekniska Förvaltare är ett pris som utses av Novi Real Estate, Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News tillsammans.

