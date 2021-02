Märta Stenevi blir ny bostadsminister. Bild: Henrik Svensson Karlsson / Miljöpartiet

Märta Stenevi ny bostadsminister

Sverige Miljöpartiets nyblivna språkrör Märta Stenevi blir ny bostadsminister. Per Bolund blir klimat- och miljöminister och vice statsminister. Här är några av branschens reaktioner på utnämningen av den nya bostadsministern.

Åsa Lindhagen blir finansmarknadsminister.



Märta Stenevi valdes i helgen till nytt språkrör för Miljöpartiet, efter Isabella Lövin. Hon har varit partisekreterare i Miljöpartiet sedan 2019. Dessförinnan var hon kommunalråd i Malmö (2016–2019).



Hon var regionråd i Skåne 2014–2016.



Hon blir både jämställdhets- och bostadsminister.



Några av reaktionerna från branschen:



Fastighetsägarna menar att Märta Stenevi är ett bra val:

– Utvecklingen av bostadspolitiken är en viktig fråga för att ge fler möjlighet att efterfråga en bostad. Med Märta Stenevis djupa kunskap om bostadsmarknadens utmaningar finns goda förutsättningar att få en fungerande bostadspolitik som möter dagens utmaningar, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.



– Det finns många angelägna frågor om att utveckla och förbättra bostads- och hyresmarknaden som nu ligger på bostadsministerns bord. Det är viktigt att hålla tempot uppe och att de reformer man kommit överens om i januariavtalet nu kommer på plats. Vi ser fram emot att få bidra i det arbetet.



Anders Nordstrand, vd, Sveriges Allmännytta:

– Vi ser fram emot ett gott samarbete med Märta Stenevi. Vi ser mycket positivt på hon blir ansvarig för såväl stadsutveckling som arbetet mot segregation och diskriminering. Det är frågor som hänger tätt samman och där kan Sveriges Allmännytta bidra utifrån de erfarenheter och insatser som våra medlemsbolag redan gör runt om i landet.



– Det är positivt att hon har med sig erfarenheter från såväl det kommunala som regionala planet, eftersom hon därmed har kunskap om de svårigheter som finns på bostadsmarknaden idag. Här behöver vi arbeta gemensamt för att lösa de utmaningar som finns.



Anders Lago, förbundsordförande HSB:



– Märta Stenevi är ett utmärkt och spännande val som bostadsminister. Hon kommer in med ny energi och har som språkrör en hög position i partiet. Hennes erfarenhet från kommunal nivå med ansvar för stadsbyggnadsfrågor kommer att vara en tillgång. HSB ser med viss oro på att bostadsfrågan flyttas från finansdepartementet, men ser också fördelar med kopplingen till arbetsmarknaden. En stark arbetsmarknad kräver en bra tillgång till bostäder



– Vi hoppas att bostadspolitiken nu får en hög prioritet och vi ser fram emot en dialog om viktiga frågor som hur vi kan hålla en hög byggtakt över tid, ungas villkor på bostadsmarknaden och hur vi tillsammans kan utveckla hållbara bostäder.



Hyresgästföreningen välkomnar en bostadsminister med ökat jämställdhetsfokus.

– Det är glädjande med en bostadsminister som sätter människan i centrum. Det är viktigt att lyfta bostadsfrågan ur konsumentens perspektiv, för det handlar inte bara om byggande utan om att skapa hem. Trygga hem är nämligen grundläggande för tryggheten i samhället. Trygghet skapas även genom stadsutveckling med ett fokus på livet mellan husen, säger Marie Linder.



Hyresgästföreningen välkomnar ett ökat jämställdhetsperspektiv i bostadspolitiken men undrar hur klyftorna i samhället ska kunna minskas samtidigt som marknadshyra införs.



– Jämställdhetsperspektivet är viktigt för allas lika möjligheter i livet, framförallt inom bostadspolitiken. Ett exempel på dagens ojämställda politik är att betydande resurser ges från det offentliga till det ägda boendet. Det behövs en politik där staten inte gynnar en boendeform och i stället ger jämställda villkor för bostadsmarknaden, oavsett det handlar om hyrt eller ägt boende. Just nu ser vi stigande hyror, ökad trångboddhet och försämrade livschanser för många hushåll. Tyvärr riskerar regeringen förvärra den utvecklingen eftersom de just nu utreder införandet av marknadshyror, säger Marie Linder.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen