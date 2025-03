Markus Dangré går från att vara projektchef till rollen som vd för Skanska Fastigheter Stockholm. Bild: Skanska

Markus Dangré blir ny vd för Skanska Fastigheter Stockholm

Karriär Markus Dangré har utsetts till ny vd för Skanska Fastigheter Stockholm och blir därmed ansvarig för Skanskas kommersiella fastighetsutveckling i Stockholmsområdet. Han efterträder Fredrik Bergenstråhle som utsetts till ny chef för AFA Fastigheter.

Markus Dangré har mer än 20 års erfarenhet av fastighetsutveckling tillsammans med Skanska, bland annat som projektchef i Washington DC och de senaste åren som projektchef för Skanska Fastigheter Stockholm.

– Jag är mycket glad att välkomna Markus som vår nya vd i Skanska Fastigheter Stockholm och som del av ledningsteamet för Skanska Kommersiell Utveckling Norden. Med sin långa och breda erfarenhet från flera delar av Skanska och sin styrka att leda framgångsrik projektutveckling tillsammans med andra kommer Markus på ett mycket bra sätt fortsätta utveckla teamet i Stockholm och stärka vår position ytterligare, säger Jan Odelstam, vd för Skanska Kommersiell Utveckling Norden.



– Jag ser fram emot min nya roll och att leda Skanskas kommersiella fastighetsutveckling i Stockholm. Vi har ett väldigt starkt team och en diversifierad mix av pågående projekt, projekt i förvaltning och en bra pipeline med framtida möjligheter, säger Markus Dangré.



Han tillträder tjänsten som ny vd för Skanska Fastigheter Stockholm den 1 maj 2025. Fredrik Bergenstråhle lämnar Skanska och börjar arbeta för AFA Fastigheter under sommaren.

– Jag är mycket tacksam för allt Fredrik har åstadkommit under sin tid hos oss. Från att främja en samarbetsorienterad, inkluderande och högpresterande teammiljö till att uppnå väldigt fina affärsresultat, har hans påverkan på vår affärsenhet varit djupgående. Jag önskar honom all lycka i sitt nästa steg tillsammans med AFA Fastigheter, säger Jan Odelstam

