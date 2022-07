Tomas Carlsson. Bild: Joakim Kröger

"Marknaden är just nu svårbedömd och vi ser högre risker än tidigare"

Bolag NCC ökar omsättning i mer osäker marknad.

– Vi har tillväxt och god orderstock. Rörelseresultatet är stabilt men påverkat av viss press på marginalerna. Marknaden är just nu svårbedömd och vi ser högre risker än tidigare, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef NCC.



# Ökad nettoomsättning i koncernen drivet av entreprenadrörelsen och Industry

# Fortsatt stark orderstock i samtliga affärsområden och god orderingång

# Stabilt rörelseresultat men press på marginalerna. Inget fastighetsprojekt resultatavräknat

# Stark finansiell ställning

# NCC har startat ett återköpsprogram av egna B-aktier som löper fram till årsstämman 2023



Andra kvartalet 2022

# Orderingången uppgick till 12 763 (16 568) MSEK

# Nettoomsättningen uppgick till 14 001 (12 745) MSEK

# Rörelseresultatet uppgick till 474 (487) MSEK

# Resultat efter finansiella poster uppgick till 464 (476) MSEK

# Resultat efter skatt uppgick till 383 (388) MSEK

# Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,59 (3,61) SEK



Första halvåret 2022

# Orderingången uppgick till 29 398 (30 822) MSEK

# Nettoomsättningen uppgick till 24 113 (22 885) MSEK

# Rörelseresultatet uppgick till 304 (344) MSEK

# Resultat efter finansiella poster uppgick till 289 (324) MSEK

# Resultat efter skatt uppgick till 236 (265) MSEK

# Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,20 (2,46) SEK

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

