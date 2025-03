Mariette Hilmersson, avgående vd för Willhem. Bild: Willhem

Mariette Hilmersson lämnar som Willhems vd

Karriär Willhems vd Mariette Hilmersson lämnar och Anders Kupsu föreslås som tillförordnad vd. Hon tillträdde rollen i hösten 2023.

Bild: Skandia Fastigheter

Styrelsen för bostadsbolaget Willhem meddelar idag att vd Mariette Hilmersson lämnar bolaget. Efter en tids diskussioner har styrelsen kommit fram till att bolaget behöver ett nytt operativt ledarskap för att ta nästa steg och bygga vidare på positionen som ett av Sveriges ledande bostadsbolag.



För att säkra kontinuiteten i verksamheten har styrelsen idag föreslagit Anders Kupsu som tillförordnad vd, till dess en permanent ersättare har rekryterats. Anders Kupsu har gedigen erfarenhet inom fastighetsbranschen och styrelsen är övertygad om att han kommer att leda bolaget framgångsrikt under denna övergångsperiod.



Styrelsen tackar Mariette Hilmersson för hennes engagemang och insatser under sin tid på Willhem.

– Under Mariette Hilmerssons ledarskap har bolaget tagit många viktiga steg. Vi ser nu fram emot att fortsätta utveckla verksamheten i linje med våra strategiska ambitioner, och vi känner oss trygga med att Anders Kupsu som tf vd kan säkerställa kontinuiteten i verksamheten, säger Fredrik Wirdenius, styrelseordförande för Willhem.



Anders Kupsu har haft ett flertal ledande positioner inom fastighetsbranschen, bland annat som vd för Skandia Fastigheter, operativa roller inom Skanska, samt interim- och styrelseuppdrag för bland annat Alecta Fastigheter, Hemfosa och Ikano Group.

