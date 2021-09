Marie Cronström blir tillförordnad vd för Cushman & Wakefield Sverige och ersätter Karl Persson som lämnar bolaget vid årsskiftet. Bild: Cushman & Wakefield

Marie Cronström blir tillförordnad vd för Cushman & Wakefield Sverige

Karriär Cushman & Wakefield utser Marie Cronström till tillförordnad vd i Sverige när nuvarande vd Karl Persson går vidare till nya uppdrag på fastighetsägarsidan.

Marie Cronström har sedan 2018 haft rollen som Deputy Head of Sweden och Chief Operating Officer. Hon började sin resa inom Cushman & Wakefield 2015 som Head of Occupier Services – som under hennes ledarskap har utvecklats till att bli ett av Cushman & Wakefields kärnerbjudanden. Med en gedigen internationell erfarenhet är hon sedan tidigare del av Cushman & Wakefields EMEA Executive Leadership Team.



Cronström efterträder nuvarande Head of Sweden Karl Persson. Tillsammans har de framgångsrikt byggt upp ett marknadsledande team i Sverige. Chefsbytet sker samtidigt som Cushman & Wakefield är på väg mot sitt bästa årsresultat någonsin för den svenska verksamheten, Persson avgår som Head of Sweden den 1 november och lämnar företaget vid årsskiftet. Rekryteringen av en permanent efterträdare har inletts.



Colin Wilson, vd, EMEA, Cushman & Wakefield, kommenterar:

– Marie är en mycket erfaren och respekterad ledare och kommer att gå sömlöst in i rollen. Vår svenska verksamhet har en otroligt stark position och levererar landmärkesprojekt för marknadens ledande investerare och ägare. Vi riktar ett stort tack till Karl för hans ovärderliga bidrag under hans tid hos Cushman & Wakefield – både som transaktionsrådgivare och Head of Sweden. Vi önskar honom allt gott och ser fram emot ett fortsatt samarbete.



Marie Cronström, tillförordnad Head of Sweden, Cushman & Wakefield, tillägger:

– Det är med stor stolthet jag tar mig an rollen som ledare för ett fantastiskt team av kollegor som arbetar med våra kunder i Sverige och i hela Norden. Jag ser fram emot att få fortsätta utveckla vår verksamhet till nästa nivå.

