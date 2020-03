Maria Sahlén blir ny COO på NREP

Maria Sahlén. Bild: NREP

Bolag NREP förstärker sin organisation genom att rekrytera Maria Sahlén till rollen som Chief Operation Officer och affärsutvecklare i Sverige.

Efter att tidigare ha bistått NREP som extern konsult står det klart att Maria Sahlén nu kliver in i bolaget som Chief Operating Officer för NREP och affärsutvecklare i Sverige. Hon kommer senast från PWC där hon var Partner och Head of Banking and Capital Markets. Där arbetade hon bland annat med etablerandet av Ektornet samt med aktörer som Vasakronan och Riksbyggen. Hon har även en lång meritlista som sträcker sig bortom Norden – bland annat efter att ha jobbat på GE i New York, Paris, München och Bryssel.



På NREP kommer Maria Sahlén att arbeta med att strukturera utvecklandet av nya affärsområden och bolagets opportunistiska affärer. I rollen som COO kommer hon dessutom att bistå med effektivisering av bolagets svenska verksamhet.

– Jag vill varmt välkomna Maria till teamet och jag är oerhört glad över att hon har valt att anslut till oss. Hennes kompetens inom management kommer att bidra till att vi kan utveckla och effektivisera vår svenska verksamhet än mer. Marias internationella erfarenhet innebär dessutom att hon har en bred palett av perspektiv som vi ser kommer att stärka bolagets fortsatta utveckling, säger Stefan Wallander, vd för NREP i Sverige.

– Jag har arbetat med NREP som konsult under en period och vet vilken inspirerande tillväxtresa bolaget befinner sig på. Därför är jag glad över att nu bli en del av teamet som driver utvecklingen av bolagets svenska verksamhet. Den kompetens och vilja att göra samhället ännu bättre som jag upplever finns hos NREP gör att jag är säker på att vi kommer kunna åstadkomma riktigt bra saker framöver. Nu ser jag fram emot att kavla upp ärmarna och sätta igång arbetet med mina nya kollegor, säger Maria Sahlén.

NREP på Branschguiden

NREP is a leading Nordic Private Equity Real Estate company



NREP seek to generate superior risk-adjusted returns for institutional investors by working with focused investment strategies and hands-on active asset management in the Nordics.





NREP was established in 2005 and has since then raised eight funds and executed 180 property acquisitions and developments in the Nordic region of which 81 have been exited



Today NREP has approx. € 2.4 billion in assets under management and employs in excess of 65 dedicated professionals of which more than half make up the in-house transaction ...

Läs mer om NREP på Branschguiden