Malmöauktionen: Datum klart, flera meningsskiljaktigheter

Bolag Den stora auktionen av fastigheter i Malmö kommer äga rum den 25, 26 och 27 november 2019 på anrika High Court i Malmö. Fastighetsauktionen samordnas även med Galerie Börjesons stora nypremiär på Stortorget i Malmö.

Sedan den 13 juni 2019 har det stått klart att åtta stora fastigheter i Malmö – en gång i tiden förvärvade av Malmöprofilen, konsthandlaren, författaren och affärsmannen Per-Olov Börjeson – kommer att säljas på offentlig auktion enligt samäganderättslagen. Detta är ett mycket ovanligt förfarande som endast används då delägare till fast egendom inte kommer överens om en gemensam försäljning. Fastighetsbeståndet har nyligen av välrenommerade Bryggan Fastighetsekonomi (per augusti 2019) värderats till 651 miljoner kronor. Auktionen kommer äga rum under dagarna 25, 26 och 27 november 2019 på anrika High Court i Malmö. Auktionen är en av de största av sitt slag i Sverige i modern tid.



Vd för Galerie Börjeson Aktiebolag, och en av ägarna, Karl-Henrik Johansson Munk:

– Inom vår sida av familjen och i synnerhet från Galerie Börjeson Aktiebolags sida är vi väldigt positiva till auktionen. De senaste månaderna har kantats av mycket intensiva förhandlingar mellan ägarna och deras ombud advokaterna Arne Källén, Filip Funk, Sven Lindblom och Claes Englund som alltså företräder de olika ägarna. Advokat Lennart Iwar som är förordnad god man av tingsrätten har gjort ett mycket bra jobb när det gäller att få delägarna att komma överens och driva processen framåt. Det har inte varit helt enkelt och det har krävt ett stort tålamod. Även Claes Lennartsson på Catella Corporate Finance Malmö som är ansvarig mäklare har gjort ett fantastiskt jobb.



Det har funnits flera meningsskiljaktigheter mellan ägarna. Ett av områdena där man varit oense har varit värderingen av fastigheterna. Parterna var oense om detta redan i tingsrättsprocessen, där Bryggan Fastighetsekonomi värderade fastighetsbeståndet till 605 miljoner kronor (per 2018) och Värderingsinstitutet kom fram till en värdering på 554 miljoner kronor. I ny värdering har Bryggan Fastighetsekonomi värderat beståndet till 651 miljoner kronor (per augusti 2019) medan Värderingsinstitutet angett 576 miljoner kronor. Det lägsta beloppet fastighetsbeståndet får lov att säljas för enligt tingsrättens beslut är 415,5 miljoner kronor vilket är 75 procent av det lägsta av de två värderingarna som gavs in till tingsrätten.



Karl-Henrik Johansson Munk:

– Från vår sida av släkten är vi lite förvånade över Nils Börjeson Munks och Ulla Börjeson Munks värderingar från Värderingsinstitutet. Mot bakgrund av deras värderingar misstänker vi att de vill pressa ner priserna för att själva kunna lägga bud och förvärva beståndet. Jag tycker dock det hade varit lite olyckligt eftersom de enligt min uppfattning inte kommer klara av att förvalta beståndet lika bra som en etablerad aktör. Men det blir upp till marknaden att avgöra vad slutpriset blir. Om fastigheterna ropas ut för lägsta pris enligt tingsrättens beslut kommer köpare kunna göra extraordinära klipp, kanske till och med till hälften av marknadsvärdet. Galerie Börjeson kommer givetvis att vara med i budgivningen.



Galerie Börjesons ledning kan även meddela att det nyligen blivit fastslaget vilket datum som Galerie Börjeson kommer att öppna på nytt. Det sker den 29 november i ny lokal på Stortorget. De köpare som vinner auktionen dvs. de som lägger högsta bud på respektive fastighet kommer även erhålla fina konstverk från Galerie Börjeson. Inbjudan kommer gå ut till alla som deltagit i eller visat intresse för auktionen samt till andra konstintresserade.



Karl-Henrik Johansson Munk:

– Att Galerie Börjeson ska öppna i ny lokal har stått klart sedan en tid tillbaka. Att vi väljer att gå ut med nyheten först nu hänger samman med att vi ville samordna nypremiären med auktionen dels eftersom auktionen markerar en ny tid för Galerie Börjeson men också eftersom intresset för auktionen ju är enormt. Vi vet att de som är intresserade av fastigheter i regel också är väldigt intresserade av konst. Titta bara på gamle Per-Olov Börjeson som vi även hoppas att få se på premiären.

