Malmö skriver upp prognosen för bostadsbyggandet

Publicerad den 21 September 2018

Bostäder 3 500 bostäder väntas börja byggas i Malmö under 2018. Det är en uppskrivning av prognosen med 500 bostäder.

Bild: Malmö stad

Byggstartade bostäder i Malmö. Siffrorna inkluderar specialbostäder och tillfälliga bostäder. Byggstartade bostäder i Malmö. Siffrorna inkluderar specialbostäder och tillfälliga bostäder.

Detta framgår av rapporten Uppföljning av bostadsplanering och byggande för tertial 2, som presenterades för stadsbyggnadsnämnden i Malmö under torsdagen. Bakgrunden är det stora antal bostadsprojekt som beviljades bygglov under senare delen av våren och under hösten 2018, som därmed är redo att börja byggas.



Bostadsbyggandet i Malmö har ökat och slagit rekord på rekord de senaste åren. I genomsnitt har nästan 2 600 bostäder byggstartats per år sedan 2013. Hittills i år har 2 325 bostäder börjat byggas runt om i Malmö. Ytterligare drygt 1 600 bygglov ligger klara för bostäder som kommer att påbörjas efterhand under hösten 2018 och våren 2019. Prognosen för helåret skrivs därför upp från 3 000 till 3 500 bostäder.



Den höga utbyggnadstakten har potential att fortsätta även kommande år. Sammantaget på kommunal och privat mark finns nästan 10 000 bostäder i byggklara detaljplaner. Ett osäkert marknadsläge under våren 2018 innebar en avvaktande inställning bland hushållen, vilket i sin tur medförde att utbyggnadstakten planade ut något jämfört med förra året. Under hösten ser den dock ut att hämta sig något.



– Många vill bo och verka i Malmö, det är något vi ska vara stolta över och ta tillvara. Den fortsatt höga byggtakten är ett kvitto på stadens hårda arbete, i många led och under flera års tid, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.



– Den höga byggtakten i Malmö visar på en stor tilltro till stadens möjligheter i framtiden, säger Sofia Hedén (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

