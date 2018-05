Mall of Scandinavia utsett till Nordens bästa köpcentrum 2018

Publicerad den 16 Maj 2018

tweet

Handel Mall of Scandinavia har utsetts till Nordens bästa köpcentrum 2018 av Nordic Council of Shoppingcenters, NCSC. Under en prisceremoni i Oslo tog centrumledningen emot utmärkelsen.

Bild: Unibail-Rodamco

Mall of Scandinavia. Mall of Scandinavia.

Nordic Council of Shopping Centers, NCSC, delar årligen ut branschens tyngsta priser i flera kategorier. Under gårdagens prisceremoni i Oslo mottog Mall of Scandinavia pris för Nordens bästa köpcentrum med en motivering som återigen bekräftar ett framgångsrikt koncept.



– Efter att tidigare ha vunnit utmärkelsen Årets Köpcentrum i Sverige känns det otroligt roligt att även kunna kalla oss Nordens bästa Köpcentrum. Mall of Scandinavia är en självklar destination med besökare från hela Sverige och resten av världen. Tillsammans med våra leverantörer och hyresgäster jobbar vi hårt för att skapa en fantastisk besöksupplevelse, säger Sophie Karls, centrumchef för Mall of Scandinavia.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF

Mer från Fastighetssverige

Okänd miljardsatsning i Västsverige: Snöhetta bakom koncept för 800 nya bostäder Bostäder Efter jätteprojekten Nya Hovås och forskningsklustret i Mölndal satsar Next Step Group återigen stort: "Ett unikt projekt på flera sätt".

Så blir Lisebergs megasatsning – ska inte likna något annat Bygg/Arkitektur Lisebergs storsatsning med upplevelsebad och temahotell för nästan två miljarder kronor ska inte likna något annat i den här delen av världen, menar Thomas Sjöstrand, vd för jubileumsprojektet som nu letar efter de häftigaste vattenattraktionerna i hela världen. För Fastighetssverige berättar han om sina visioner för projektet. Se fler skissbilder inne i artikeln. NCC: "Ett väldigt fräckt projekt" Bygg/Arkitektur Shahroz Sahba, affärschef för NCC Building berättar om utmaningarna med att bygga Lisebergs miljardsatsning. "Ett unikt projekt som saknar motstycke", säger han.

Annons

Göteborg 400+

Linbanan – hinder och möjligheter Göteborg 400+ Det halvgalna medborgarförslaget om linbana i Göteborg till 400-årsjubiléet ser ut att kunna bli verklighet. Hör mer stadens framtidsseminarium Göteborg 400+. I dag är det två veckor kvar till seminariet – säkra din plats nu!

SSM: "Folk har svårt för att bestämma sig" Bolag SSM presenterade ett nollresultat för det första kvartalet. För Fastighetssverige berättar bolagets vd Mattias Roos om hur man kämpar med den avvaktande bostadsmarknaden och hur man ser på den pågående tvisten med 53 bostadsköpare i projektet West Side Solna. Nollresultat för SSM SSM-fejden snart i rätten

Omtvistat Prime Living-projekt snart igång Bostäder Efter år av överklaganden och rättsprocesser kan Prime Livings projekt vid Ramberget på Hisingen snart få grönt ljus. Men väntan har tärt på bolaget – som bland annat skickat 120 av modulbostäderna till Malmö istället. …Och bolaget är återigen på jakt efter ny vd Bolag Efter fjolårets misslyckade försök till ledningsskifte är Prime Living ännu en gång på jakt efter Jan Severas efterträdare.

Han efterträder Arehult på vd-posten Karriär Fredrik Bergenstråhle har utsetts till ny vd för Skanska Fastigheter Stockholm och blir därmed ansvarig för Skanskas kommersiella fastighetsutveckling i Stockholmsområdet. Han efterträder Caroline Arehult som utsetts till ny vd för Hemfosa Fastigheter. Så ska Caroline Arehult leda Hemfosa Caroline Arehult blir ny vd för Hemfosa

Sveafastigheter bygger landmärke i Nacka Bygg/Arkitektur Sveafastigheter Utveckling och Nacka kommun har kommit överens om en tidig markreservation för uppförandet av Discus, ett kvarter med ett högt hus i centrala Nacka.

Framtiden och Skandia på väg mot bytesaffär Bolag Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden, de göteborgska allmännyttornas moderbolag, har godkänt ett inriktningsbeslut kring en bytesaffär mellan Poseidon och Skandia Fastigheter.

Sveriges största paketutlämning till Gränbystaden Uthyrning Nu lanseras danska Swipbox i Gränbystaden. Företaget har ett system för uthämtning av paket i specialtillverkade skåp och etableringen i Gränbystaden är ett steg i fastighetsägaren Atrium Ljungbergs arbete med att integrera e-handel i den fysiska handelsplatsen. Anläggningen, som består av 120 skåp, blir den största självbetjäningsstationen i Sverige.

Mall of Scandinavia utsett till Nordens bästa köpcentrum 2018 Handel Mall of Scandinavia har utsetts till Nordens bästa köpcentrum 2018 av Nordic Council of Shoppingcenters, NCSC. Under en prisceremoni i Oslo tog centrumledningen emot utmärkelsen.

Ny hyresgäst till Lokomotivet i Gamlestaden Uthyrning Logistikföretaget Green Cargo har tecknat avtal om att hyra 440 kvadratmeter i Lokomotivet, den före detta lokverkstaden i Gamlestaden, Göteborg. Bygglet flyttar in i Lokomotivet

Bovieran byggstartar i Karlstad Bygg/Arkitektur Bovieran byggstartar i Karlstad i slutet av juni. Det blir Bovierans 25:e byggstartade hus.

Vill riva museum – för att bygga konferensanläggning på Djurgården Bygg/Arkitektur Äventyrsbjässe vill jämna nuvarande byggnaderna med marken för att göra plats för en ny restaurang- och konferensanläggning alldeles intill vattnet på västra Djurgården.

Göteborg 400+

Stadsplanerar för självkörande bilar Göteborg 400+ Göteborg håller världsklass i utvecklingen av autonoma fordon. Staden är även först i världen med att undersöka samspelet mellan självkörande fordon och långsiktig stadsplanering. Hör mer på fastighetsbranschens framtidsseminarium Göteborg 400+.

De har sänkt sin vakansgrad mest Bolag Wallenstam är snubblande nära att fylla upp helt medan ett antal bolag har vakanser på närmare tio procent. Fastighetssverige har kartlagt fastighetsjättarnas vakansgrader, här är hela listan. Lista: Så mycket tjänar bolagstopparna Lista: Där tjänar man bäst

Därför satsar NREP på äldreboenden Bostäder I ett samarbete med Drevviken ska NREP utveckla äldreboenden i Skåne, Blekinge och Mälardalen. Det är första gången bolaget visar intresse för just den fastighetssektorn. För Fastighetssverige berättar Hampus Brodin om vad som blir nästa steg i den långvariga satsningen inom segmentet. NREP i äldreboendesatsning