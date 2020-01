Ilija Batljans SBB säljer till Mälardalens Omsorgsfastigheter, med Mattias Bülow som vd. Bild: Pixprovider/Real Value Management

Mälardalens nyemission i mål – SBB tecknar inte

Bolag Mälardalens Omsorgsfastigheter, som storköpte av SBB i november, har genomfört nyemissionen som behövdes för att slutföra förvärvet.

Förvärvet gällde 43 fastigheter, till ett värde om 842 miljoner kronor. Betalning skulle delvis erläggas med likvid från en riktad nyemission av aktier.

Mälardalen tar in 385 miljoner kronor i nyemissionen, teckningskursen är 100 kronor per aktie.



Grunden för teckningskursen har varit aktiens börskurs, rådande marknadsförutsättningar samt förhandlingar med aktietecknarna. Investerare i nyemissionen är ett antal svenska kvalificerade och institutionella investerare.



Syftet med beslutet om nyemissionen och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissionen möjliggöra genomförandet av transaktionen och detta på ett tids- och kostnadseffektivt sätt ta in likvid för ett erlägga köpeskillingen.



Till följd av efterfrågan från investerare att delta i nyemissionen har säljaren SBB, som i förväg åtagit sig att teckna aktier för 33 miljoner kronor, på bolagets begäran accepterat att inte teckna några aktier i nyemissionen.



Den riktade nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 66 procent (baserat på antalet aktier och röster efter den riktade nyemissionen).

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen