Magnus Edlund. Bild: Stenvalvet

Magnus Edlund lämnar Stenvalvet

Bolag Efter snart 10 år som vd på Fastighets AB Stenvalvet har Magnus Edlund informerat styrelsen om att han lämnar sitt uppdrag.

Magnus Edlund har varit vd på Fastighets AB Stenvalvet sedan april 2010 då bolaget grundades. Under sin tid i bolaget har en portfölj med samhällsfastigheter om ca 12 miljarder kronor byggts upp. Det är också under hans ledning som arbetet med uppbyggnaden av organisation, finansiering, affärs- och projektutveckling har skett. Stenvalvet har kommit att bli en av de ledande aktörerna inom ägande och utveckling av samhällsfastigheter i Sverige.

– Fastighets AB Stenvalvet är ett mycket välskött och finansiellt stabilt bolag med goda förutsättningar att möta fortsatt tillväxt i svensk marknad för samhällsfastigheter. Magnus har målmedvetet skapat ett starkt varumärke kring bolaget och byggt en kompetent organisation som löpande levererat en mycket god avkastning till ägarna, säger styrelseordförande Dag Klackenberg.



– Det här är ett beslut som mognat fram under en tid, säger Magnus Edlund. Stenvalvet har blivit en del av mitt liv under de här åren och jag har trivts oerhört bra under hela resan, så beslutet var inte lätt. Vi har nu en ny och mycket kompetent styrelse, nyckelfunktioner på plats, ett starkt varumärke i marknaden, starka finanser och en väl fungerande organisation som har förmågan att driva verksamheten vidare. I det här skedet känns det därför bra att lämna över stafettpinnen till en ny kraft som från en stabil plattform tar nästa steg i Stenvalvets utveckling.



– Det finns inget aktuellt uppdrag som väntar på mig just nu utan jag kommer att i lugn och ro överväga olika alternativ för framtiden, fortsätter Magnus.



Rekryteringen av en ny vd har inletts. Magnus Edlund fortsätter att arbeta i sin vd-roll till dess ny vd har utsetts, men som längst till mars 2020.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

