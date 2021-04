Johan Tengelin. Bild: Magnolia Bostad

Magnolias portfölj växer – består av nästan 24 000 boenden

Bolag Magnolia fortsätter att förädla sin byggrättsportfölj som under det första kvartalet växte ytterligare och idag består av drygt 23 900 boenden främst belägna i landets storstadsregioner.

Ungefär en fjärdedel av portföljen har lagakraftvunnen detaljplan och bolaget ser ett fortsatt stort intresse för de boende som de utvecklar. I mars emitterade Magnolia framgångsrikt sin andra gröna obligation, vilket bolaget ser som ytterligare ett kvitto på att marknaden uppskattar affärsmodellen och det fokuserade hållbarhetsarbetet.



Januari – mars 2021

Nettoomsättningen uppgick till 407 mkr (446).

Rörelseresultatet uppgick till -25 mkr (88), varav 20 mkr (-5) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.

Periodens resultat före skatt uppgick till -67 mkr (42) och resultat efter skatt uppgick till -72 mkr (41).

Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andel uppgick till -1,72 kr (0,95).



Viktiga händelser januari – mars 2021

Bildade JV-bolag med KF Fastigheter och förvärvade mark, för gemensam utveckling av cirka 950 boenden i nytt bostadsområde vid Mälaren i Upplands-Bro kommun.

Förvärvade mark i Gnesta för utveckling av cirka 210 boenden och i Enköping för utveckling av cirka 190 boenden.

Styrelsen antog under februari nya verksamhetsmål och finansiellt mål samt ny utdelningspolicy.

Emitterade nytt icke säkerställt grönt obligationslån om SEK 500 mkr samt genomförde frivilligt återköp av vissa utestående obligationer.



Viktiga händelser efter kvartalets utgång

Genomförde under april frivillig förtida inlösen av samtliga utestående obligationer med förfall i oktober 2021.

