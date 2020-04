Fredrik Lidjan. Bild: Magnolia Bostad.

Magnolia löser ut aprilobligationen

Bolag Magnolia Bostad redovisar ett minskat rörelseresultat och har en liten negativ värdeförändring i kvartalet. Bolaget avser att lösa den obligation som förfaller den 28 april.

Q1-siffrorna:

• Nettoomsättningen uppgick till 452 mkr (37).

• Rörelseresultatet uppgick till 94 mkr (122), varav -5 mkr (165) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.

• Periodens resultat före skatt uppgick till 48 mkr (80) och resultat efter skatt uppgick till 47 mkr (46).

• Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andel, uppgick till 1,08 kr (1,00).



Vd Fredrik Lidjan:

– Konjunkturläget försämrades snabbt under senare delen av årets första kvartal både globalt och i Sverige, osäkerheten om framtida utveckling är stor på grund av på covid-19. På transaktionsmarknaden för hyresrättsfastigheter såg vi ännu inte någon direkt påverkan. Det blev ytterligare ett kvartal med en hög transaktionsvolym och utländska investerare var fortfarande mycket aktiva. Vi kommer fortsätta att följa utvecklingen och vara beredda att anpassa vår verksamhet om så skulle behövas.



– Magnolia Bostad redovisar för årets första kvartal ett rörelseresultat på 94 miljoner kronor samt ett kassaflöde från den löpande verksamheten på 20 miljoner kronor.



– Försäljningen under kvartalet bestod till största delen av tre projekt inom ramavtalet med Heimstaden, omfattande totalt 1 124 boenden. Utöver detta sålde vi även 60 bostäder till Heba och 7 bostadsrätter i tidigare produktionsstartade projekt. Försäljningen till Heba tecknades i andra kvartalet 2019 och var då villkorad, detta villkor är nu borta. Efter kvartalets slut tecknade vi avtal om försäljning till Trenum av cirka 900 boenden i Karlstad. Affären är villkorad av lagakraftvunnen detaljplan, vilken förväntas erhållas i juni 2020.



– Under kvartalet stärkte vi vår byggrättsportfölj som nu uppgår till totalt 19 447 byggrätter, varav 2 540 byggrätter utvecklas genom JV för långsiktig förvaltning. Tillskott under kvartalet ligger främst i Borås, Barkabystaden (Järfälla) och Skellefteå. Vi ser tydligt hur vår byggrättsportfölj stadigt mognar och att våra projekt successivt närmar sig lagakraftvunnen detaljplan. Riktigt glädjande var att Huddinge kommun under februari tog beslut om att påbörja detaljplanearbetet för Vårby Udde. Detta är ett av våra större projekt där vi utvecklar en hel stadsdel och planerar för 1 800 boenden, förskolor, äldreboende, butiker, restaurang och hotell.



– Vi färdigställde också under kvartalet ett stort antal boenden, totalt 1 334 bostäder, främst hyresrätter belägna i Uppsala, Vallentuna och Örebro, men även ett äldreboende i Helsingborg. Antalet boenden under produktion ligger nu på drygt 8 000 bostäder.



– Vi har idag tre utestående företagsobligationer, varav en obligation med ett nominellt belopp om 450 miljoner kronor som förfaller i april 2020. Då vi framöver avser att alltmer använda finansiering kopplad till specifika projekt så beslutade vi i slutet av föregående år att inte refinansiera den obligation som nu förfaller. Under mars återköpte vi egna utestående obligationer och per den 31 mars uppgick vårt innehav av utestående obligation med förfall 2020 till ett nominellt värde av 100,8 miljoner kronor. Vi löser återstående del av obligationen vid förfallodagen den 28 april. Detta innebär en belastning på vår likviditet men vi bedömer att vi kan möta kommande likviditetsbehov med projektfinansieringar inom befintliga kreditfaciliteter samt betalningar från våra kunder på befintliga fordringar.



– Totalt uppgår fordringar på köpare till 1,2 miljarder kronor varav vi beräknas erhålla en halv miljard kronor inom de kommande 12 månaderna.



– Vi fortsätter att arbeta som planerat med våra projekt men anpassar vårt arbetssätt efter rådande situation med covid-19. Många av våra medarbetare arbetar från sina hem, vi har digitala möten och vi anordnar även digitala visningar för våra kunder på våra bostadsprojekt. Våra sedan länge väl upparbetade kontakter med våra samarbetspartners och kunder underlättar när vi nu samarbetar på distans. Osäkerheten om framtida utveckling i samhället är stor på grund av covid-19. Vi följer upp vår affär i varje enskilt moment i syfte att identifiera potentiella risker. Syftet med detta är att vara förberedda för att om nödvändigt kunna vidtaga åtgärder redan på ett tidigt stadium. Avslutningsvis ser vi att efterfrågan och behovet av de bostäder vi utvecklar är stort och vi fortsätter tillsvidare vår verksamhet i oförändrad takt.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

