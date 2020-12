Catrin Viksten. Bild: Magnolia Bostad

Magnolia köper mark för 450 bostäder i Ystad

Transaktioner Magnolia Bostad har förvärvat mark i Ystad för utveckling av cirka 32 800 kvadratmeter BTA bestående av 450 bostäder och en skola. Fastigheten är belägen i bostadsområdet Erikslid i de västra delarna av Ystad.

Förvärvet sker som en bolagsaffär och avser fastigheterna del av Lotsen 1, Lotsen 2 och Lotsen 9. Förvärvet är villkorat av att detaljplan vinner lagakraft, något som förväntas ske under andra halvåret 2021. Området är naturskönt och havsnära och ligger knappt tre kilometer från centrala Ystad där Pågatågen når Malmö på cirka 50 minuter.



– Förvärvet är en naturlig fortsättning på Magnolia Bostads utveckling i Ystad. Vi är glada att utveckla både bostäder och en skola i denna attraktiva del av Ystad, säger Mats Nilsson, regionchef Syd.



Samhällsfastigheter, däribland förskolor och skolor, ingår i Magnolia Bostads utveckling av nya bostadsområden. Närheten till förskola och skola är viktig. Magnolia Bostad lägger därför stor omsorg vid utformning och placering av förskolor och skolor i sina utvecklingsprojekt. Skolan i projektet i Ystad planeras som en lågstadieskola för cirka 200 elever.



– Vi ser mycket framemot att utveckla en skola i Ystad. Vi utvecklar sedan tidigare förskolor och äldreboenden. Det här blir vårt första grundskoleprojekt, säger Catrin Viksten, chef Samhällsfastigheter.



Magnolia Bostad har sedan tidigare förvärvat mark för utveckling av cirka 425 bostäder i närområdet. Av dessa är 225 hyresbostäder under uppförande med planerad inflyttning under andra halvåret 2023. Med detta förvärv utvecklar Magnolia Bostad totalt cirka 875 bostäder och en skola i Ystad.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

