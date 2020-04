Magnolia Bostad miljardsäljer till Balderbolag

Trenum köper ett projekt om cirka 900 bostäder i Karlstad av Magnolia Bostad. Värdet i affären uppgår till 1,7 miljarder kronor.

Transaktioner Magnolia Bostad har tecknat avtal om försäljning av cirka 900 bostäder till Trenum (ägt till lika delar av Balder och Tredje AP-fonden). Bedömt fastighetsvärde vid färdigställande uppgår till 1,7 miljarder kronor. Försäljningen är villkorad av lagakraftvunnen detaljplan, vilken förväntas vara klar i juni 2020, vinstavräkning kommer att ske när detaljplanen vinner laga kraft.

Försäljningen gäller del av fastigheten Tullholmssågen 4 i Karlstad och omfattar 53 500 kvadratmeter BTA. Fastigheten har ett mycket attraktivt läge vid Tullholmsviken, endast en kort promenad från centrum med närhet till både Stadsträdgården och vattnet. Området genomgår en förändring från industriområde till en ny attraktiv levande stadsdel.



—Trenum fokuserar på tillväxtorter med positiv befolkningsökning, vilket stämmer mycket väl på Karlstad. De bostäder vi nu köper uppfyller våra krav på yteffektiva attraktiva bostäder av hög hållbarhet och vi ser mycket fram emot vårt samarbete med Magnolia Bostad, säger Marcus Hansson, vd på Trenum.



På området planeras cirka 900 boenden i blandad upplåtelseform. Områdets industriella historia med bland annat koppling till såg och trä och även traditionell industribebyggelse i tegel och metall har inspirerat bostädernas utformning och kommer att bidra till att områdets historiska karaktär bevaras. Byggnaderna kommer certifieras i enlighet med Miljöbyggnad Silver. Projektet planeras att utgöras av tre bostadskvarter med yteffektiva lägenheter av hög standard samt underliggande garage. Projektet är ritat av Lindberg Stenberg Arkitekter.



Totalentreprenadavtal är tecknat med Consto AB och byggnation beräknas starta under hösten 2020. Magnolia Bostad kommer att utveckla och driva projektet fram tills dess att bostäderna är klara för inflyttning vilket beräknas påbörjas från januari 2023.



- Detta är vår första affär med Trenum vilket känns riktigt roligt och vi ser mycket fram emot vårt samarbete. Projektet är Magnolia Bostads andra projekt i Karlstad, en region vi är mycket intresserade av att växa ytterligare i. Vi ser också fram emot fortsatt arbete med Consto i ytterligare ett projekt, säger Magnus Ericsson, regionchef Mitt, Magnolia Bostad.



Trenum är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder. Bolaget fokuserar på Sveriges tre storstadsregioner och tillväxtorter med positiv befolkningsutveckling. Balder och Tredje AP-fonden äger 50 procent vardera av bolaget.



Wigge & Partners och Wistrand Advokatbyrå har agerat legala rådgivare till Magnolia Bostad.

