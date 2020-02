Fredrik Lidjan. Bild: Magnolia Bostad

Magnolia: Antalet produktionsstarter i nivå med bolagets målsättning

Bolag Magnolia produktionsstartade 2 678 boenden under 2019 vilket ligger väl i nivå med bolagets målsättning.

Magnolia Bostad redovisar för fjärde kvartalet ett rörelseresultat på 35 miljoner kronor och för helåret 2019 ett rörelseresultat på 380 miljoner kronor.

"En stor del av resultatet för helåret kommer från värdeförändringar av fastigheter som utvecklas för långsiktig förvaltning. Vi har nu kommit långt i att

bygga upp ett större hyresfastighetsbestånd för förvaltning", skriver Fredik Lidjan bland annat i sitt vd-ord.



Januari - december 2019

Nettoomsättningen uppgick till 751 mkr (1 054).

Rörelseresultatet uppgick till 380 mkr (164), varav 348 mkr (67) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.

Periodens resultat före skatt uppgick till 208 mkr (22) och resultat efter skatt uppgick till 171 mkr (7).

Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andel, uppgick till 3,75 kr per aktie (0,26).

Styrelsens förslag till utdelning för 2019 kommer att meddelas senast i kallelsen till årsstämman.



Oktober - december 2019

Nettoomsättningen uppgick till 258 mkr (42).

Rörelseresultatet uppgick till 35 mkr (-33), varav -4 mkr (67) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.

Periodens resultat före skatt uppgick till -8 mkr (-71) och resultat efter skatt uppgick till 11 mkr (-86).

Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andel, uppgick till 0,13 kr per aktie (-2,12).



Viktiga händelser oktober - december 2019

Villkorat avtal om förvärv tecknas av mark i Tullholmsviken, Karlstad om ca 25 500 kvm BTA.

Joint venture-bolag (JV-bolag) bildas med Slättö och villkorade avtal om försäljning till JV-bolaget av initialt fyra projekt tecknas. JV-bolaget kommer till en början att omfatta fem projekt om upp till 800 boenden.

En fastighet i Nya Hovås, Göteborg, förvärvas omfattande utveckling av ca 180 boenden.

JV-partner köps ut i befintligt projekt i Partille för utveckling av ca 200 boenden.

Fyra projekt om totalt ca 1 350 boenden produktionsstartas inom det ramavtal som skrevs med Heimstaden i juni 2018, varav projektet Ferdinand i Spånga om 221 boenden har sålts.



Viktiga händelser efter kvartalets utgång

Start av detaljplanearbete för projektet Vårby Udde, Huddinge Kommun, omfattande utveckling av cirka 1 800 boenden.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

Ämnen