Magnus Malm. Bild: Magnentus

Magnentus tecknar hyresavtal med Consid

Uthyrning Magnentus-koncernen har tecknat ett treårigt hyresavtal med Consid om förhyrning av cirka 850 kvadratmeter kontor i kv Gripen 9, före detta Ideal of Swedens lokaler, i centrala Norrköping. – Consid kommer hyra två kontorsplan i fastigheten som ligger som en solitär med en vacker fasad och terrass ut mot Gamla Torget. Ideal of Sweden finns fortsatt kvar som hyresgäst på ett annat plan i huset, säger Magnus Malm, grundare och ensam ägare till Magnentus-koncernen.

Kvarteret Gripen 9 förvärvades av Magnentus i april 2017 och sedan dess har mycket investerats för att få kvarteret att passa in i bolagets filosofi om att äga de bästa fastigheterna i Norrköping vad avser läge, stil och skick för att kunna attrahera de hyresgäster man önskar.

– När Ideal of Sweden offentliggjorde att dom sagt upp sina kontorslokaler i denna fastighet, fick vi ett flertal intressenter som hörde av sig. Vill man som företag ha en kombination av moderna kontorslokaler i en vacker fastighet med bästa läge i Norrköping så finns det inte många fastigheter som kan konkurrera med denna var budskapet från dessa intressenter. Som vanligt så är vi väldigt noga med vilka hyresgäster vi vill ska hyra av oss, dels ska denne passa in i fastigheten, dels ha en stark finansiell ställning och helst kunna lyfta och attrahera andra hyresgäster till området. Alla dessa egenskaper har Consid AB och för oss blev valet av hyresgäst enkelt, de passar verkligen in här, säger Emma Lindholm, vice vd på Magnentus.

– Vårt huvudkontor ligger i Jönköping och Consid har funnits i Norrköping sedan 2007 och är verkligen glada över att få flytta in i denna fantastiska fastighet och få Magnentus som hyresvärd, säger Fredrik Hammar, kontorschef i Norrköping.

