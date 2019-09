Lärandegruppen flyttar in i den moderna tillbyggnaden till gamla Stora Hotellet i Norrköping. Bild: Magnentus

Magnentus hyr ut till Lärandegruppen

Uthyrning Lärandegruppen flyttar sitt huvudkontor till drygt 1 000 kvadratmeter i kvarteret Vett & Vapen 2, den moderna tillbyggnaden till gamla Stora Hotellet i Norrköping.

Lärandegruppen flyttar in i mars 2020. Avtalet med Magnentus sträcker sig över fem år.



– Lärande är inne i en stark tillväxtresa och nuvarande lokaler har blivit för små. Vårt huvudkontor har olika belastning i olika perioder, beroende på in- och utresande medarbetare och gäster och Magnentus är mycket lyhörda och kan erbjuda effektiva lösningar som möter våra behov. Vi ser verkligen fram emot dagen vi flyttar in, säger Ulrika Unell, vd för Lärandegruppen i Sverige AB.



– Vi är oerhört glada att få Lärandegruppen som hyresgäst till oss. Det är ett spännande och stabilt företag, som har en långsiktig ägare och dessutom är en otroligt duktig entreprenör säger Magnus Malm, grundare och ägare av Magnentus.

