Hufvudstaden gör ny uthyrning i Bibliotekstan. Bild: Hufvudstaden

Lyxmärket på jakt efter flaggskeppsläge i Bibliotekstan

Uthyrning Med en tydlig vision om att växa och inspirera fortsätter House of Dagmar sin resa i Stockholms mest exklusiva modedistrikt. Nu tar det hyllade svenska varumärket nästa steg genom att byta butiksläge i Bibliotekstan – och först ut är en stilren pop-up på Smålandsgatan 20. Den tillfälliga butiken markerar starten på en ny era för Dagmar i området, med sikte på ett permanent flaggskeppsläge som speglar varumärkets växande ambitioner.

Varumärket fortsätter att satsa på fysisk närvaro och stärker sin position i Bibliotekstan med en långsiktig etablering. Även om den permanenta adressen ännu är hemlig, öppnar Dagmar en tillfällig pop-up på Smålandsgatan 20 med start den 22 april, det blir en exklusiv försmak av vad som komma skall.

– Som en del i att vi firar vårt 20-årsjubileum öppnar vi äntligen vår flagshipbutik i Bibliotekstan. Det är något vi har sett fram emot länge och nu är tiden rätt för oss på alla sätt, säger Sofia Wallenstam kreativ chef över House of Dagmar.



House of Dagmar är ett globalt lyxmodemärke som skapar ansvarfullt mode för kvinnor samtidigt som det hedrar det skandinaviska arvet. Varumärket är minimalistisk, okonventionellt och sofistikerat med plagg för en kvinnas vardag. Designade i Stockholm, är kollektionerna producerade av noggrant utvalda tillverkare för att ha en lång hållbarhet med minsta möjliga miljöpåverkan, skriver Hufvudstaden i pressmeddelandet om uthyrningen.

– Vi är oerhört glada över att House of Dagmar satsar ytterligare med en ny etablering i Bibliotekstan. Varumärket kompletterar befintligt utbud väl och stärker Bibliotekstan som Nordens bästa shoppingområde, säger Emanuel Westin, chef affärsutveckling butik, Hufvudstaden.

Ämnen