Kvarteret Tulpanen i Norrköping. Bild: White Arkitekter

Lundbergs Fastigheter investerar stort i Norrköping city

Bolag Lundbergs Fastigheter planerar att investera omkring 250 miljoner kronor i ett utvecklingsprojekt av cityfastigheterna Tulpanen 18 och Liljan 6 i Norrköping, som tillsammans utgör den anrika gallerian Spiralen Köpcentrum. Fastigheterna kommer genomgå en såväl invändig som utvändig förnyelse där övre plan omvandlas till en mötesplats för näringslivet. Den största delen kommer utgöras av coworkingytor i samarbete med företaget Dospace.

Lundbergs Fastigheter har varit med och utvecklat Norrköping sedan bolaget startades 1944. Stora delar av citykärnan ägs och förvaltas av Lundbergs och mellan åren 2010-2020 har bolaget investerat drygt 2 300 miljoner kronor i förnyelse och utveckling av fastigheter och stadsmiljöer. Digitalisering och hållbarhetsfrågor leder till förändrade beteenden och en övergripande strukturomvandling som påverkar våra städer, och inte minst handeln, på ett påtagligt sätt. Som ett led i att följa med i utvecklingen och bidra till ett ännu attraktivare Norrköping investerar Lundbergs Fastigheter nu stort i stadskärnan för att skapa ett bättre och bredare utbud och en ny mötesplats där flera olika funktioner skapar en helhet. Kontor, handel, restauranger, upplevelser, kultur och bostäder kompletterar varandra och ger staden liv.

– Våra citykvarter med galleriorna Linden och Spiralen i spetsen har i mer än 40 år varit den naturliga shoppingdestinationen i Norrköping. Nu tar vi nästa steg för skapa ett mer relevant innehåll och en miljö där människor trivs och vill spendera tid – oavsett om det är dag, kväll, arbetstid eller fritid, säger Christian Claesson, regionchef Öst, Lundbergs Fastigheter.

– Det är fantastiskt roligt att kliva in i ett sånt här stort projekt med en partner som Lundbergs. Vi är väldigt överens om hur framtidens kontor kommer se ut och att det inte är någon idé att vänta, låt oss bygga det! För vår del gör den här etableringen också att vi kan börja erbjuda större kontorslösningar åt bolag i Norrköping vilket vi ser en växande efterfrågan på, säger Niclas Söör, vd och grundare Dospace.



Projektet innebär stora förändringar i befintliga fastigheter och ett nytt arkitektoniskt utseende. De i dag stängda fasaderna byts ut till nya lösningar som ger en modern och attraktiv känsla i kvarteren. Ett tydligt formspråk med ett rastermöster skapar en transparens och släpper in mycket ljus i kontorslokalerna. I entréplan flyttas fasaderna ut och visionen är ett naturligt flöde mellan inne och ute som ger en härlig atmosfär och som ger nya och bättre förutsättningar att skapa attraktiva miljöer för olika typer av verksamheter. Gestaltningsförslag för fasader har tagits fram i samverkan med White Arkitekter.



En förutsättning för projektet är Lundbergs Fastigheters samarbete med Dospace, där parterna har tecknat ett avtal om tio år. De båda aktörerna har en gemensam vision om att skapa något helt nytt som tar Norrköpings citykärna in i framtiden. Tillsammans ser de potentialen att hitta synergier mellan kontor och handel för att skapa mervärden för alla inblandade. I förlängningen är även ambitionen att tillsammans erbjuda ett utvecklat tjänsteutbud till alla Lundbergs Fastigheters hyresgäster i Norrköping, där Dospace ska fungera som en samlande punkt. Dospaces etablering är om 3 000 kvadratmeter där de kommer erbjuda drygt 200 arbetsplatser och en mötesarena för 160 personer. En ny kontors-mötes- och konferensarena där trivsel, kunskapsutbyte och samverkan står i fokus. Dospace attraherar nya kundgrupper till den befintliga kontorsmixen som tillför dynamik och mervärden som ger ringar på vattnet till hela city.

– Vi är väldigt glada att vi tillsammans med Dospace kan utveckla och förnya vårt erbjudande och skapa något helt nytt som tar Norrköpings citykärna in i framtiden, säger Christian Claesson. Vi tror att framtidens stadskärnor har ett bredare utbud och fyller fler funktioner där kontor och handel går hand i hand, och där det fortsatt finns en stark utveckling för handel, restaurang- och besöksnäring. Det känns så klart även lite extra roligt att vi gör det här just i Norrköping. Vi har varit med och utvecklat staden länge och vi är stolta över att vara en viktig del av Norrköping.



Byggstart är planerad till är våren 2022 och projektet beräknas slutföras till årsskiftet 2023/24.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

