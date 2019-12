Lufthansa Cargo etablerar Sverigekontor i Office One. Bild: Swedavia

Lufthansa Cargo etablerar Sverigekontor i Office One på Arlanda

Uthyrning Flygfraktsföretaget Lufthansa Cargo flyttar sitt svenska huvudkontor till Swedavias nybyggda kontorsfastighet Office One vid Stockholm Arlanda Airport.

Swedavia och Lufthansa Cargo har tecknat ett fyraårigt hyresavtal som omfattar drygt 260 kvadratmeter kontorsyta i Office One. Lufthansa Cargo har i dag sitt svenska huvudkontor i Upplands Väsby utanför Stockholm. Inflyttningen är planerad till våren 2020.



– Det är naturligtvis glädjande att Lufthansa Cargo och därmed ännu en hyresgäst väljer Office One, vår nya kontorssatsning på Arlanda. Office One erbjuder mycket attraktiva och moderna kontorslokaler med ett flygplatsnära läge och med närhet till kommunikationer. Det är mervärden som vi ser att marknaden efterfrågar allt mer, säger Stefan Stenberg, vd för Swedavia Real Estate.



Office One är Swedavias hittills största satsning på kontorsfastigheter nära flygplatser. Byggnaden invigdes i maj 2019. Norwegian, SEB, United Spaces och Arbetsförmedlingen hör till några av de företag som har valt att etablera sig i Office One.

