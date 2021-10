Lowell hyr kontor i Kineum. Bild: Markus Esselmark

Lowell hyr kontor i Kineum

Uthyrning Lowell Sverige, ett företag inom kredithantering och inkasso, kommer att flytta sitt Göteborgskontor till Kineum i Gårda. Lokalen de hyr är om 1 844 kvadratmeter och omfattar plan nio och tio. Företaget tillträder sitt nya kontor i juli 2022.

– Vi ser mycket fram emot att få flytta in i helt nya och fräscha kontorslokaler. De passar oss perfekt och är anpassade för vårt nya flexibla arbetssätt, där vi arbetar både från kontoret och hemifrån, säger Henrik Borg, Head of Facility management på Lowell.



Kineum byggs just nu vid Ullevimotet i Göteborg, och blir en 27 våningar hög destination. JIMMY´Z Resort & Hotel som utvecklas av ESS Group kommer att fylla huset med flera restauranger, caféer, pool club och aktiviteter.

– Vi ser det stora intresset för Kineum som ett bevis på att det är en produkt som ligger helt rätt i tiden. Kontoret behöver vara en plats som lockar människor. Kineum blir så mycket mer än bara ett kontor, det är en kreativ och inspirerande miljö där gränserna mellan arbete, möten, nöjen och upplevelser suddas ut, säger Mikael Dotevall, affärsområdeschef på Platzer.



Kineum kommer att omfatta en ny byggnad vid Ullevimotet om 28 000 kvadratmeter fördelat på 27 våningar, som byggs samman med befintlig byggnad om 16 000 kvadratmeter. Projektet byggstartade 2018 och kommer att färdigställas under Q4 2022. Uthyrningsgraden i projektet är 85 procent.



Projektet genomförs gemensamt av NCC och Platzer i ett bolag som ägs 50/50 av parterna. Platzer kommer förvärva NCC:s andel då projektet är färdigställt.

