Louise Bjärgård till Brick Advokat

Bolag Efter 17 år lämnade hon Cederquist. Nu har Louise Bjärgård gjort klart med en ny tjänst och kliver in som delägare i Brick Advokat.

Louise Bjärgård har lång och gedigen erfarenhet av fastighetsrätt och fastighetstransaktioner. Hon är en mycket uppskattad rådgivare och har hanterat en rad stora och komplexa fastighetsaffärer genom åren.

– Sedan uppstarten vid årsskiftet har vi haft en väldigt bra utveckling, vilket har öppnat upp för flera nyrekryteringar. Vi är fantastiskt glada över att även Louise ansluter till advokatbyrån. Louise är en etablerad och oerhört kompetent advokat som kompletterar vår verksamhet på ett perfekt sätt. Dessutom är Louise en väldigt trevlig person som vi är glada att få som kollega. Med rekryteringen av Louise är vårt erbjudande till fastighetsägare och övriga aktörer inom bygg- och fastighetsmarknaden helt komplett, säger Niclas Lifsten, styrelseordförande i Brick Advokat.



Under sin karriär på Cederquist har Louise varit med och byggt upp en av Sveriges starkaste transaktionsgrupper inom fastighet. På Brick Advokat kommer Louise utöka byråns erbjudande genom att tillhandahålla transaktionsrådgivning.

– Efter 17 fantastiska år på Cederquist var det dags för mig att gå vidare till en mindre, mer nischad byrå. Med byråns specialistkompetens inom framför allt hyra och entreprenad och tydliga fastighetsprofil kände jag att Brick Advokat passade perfekt in på mina önskemål. Jag ser fram emot att få bygga upp byråns verksamhet inom fastighetstransaktioner och fortsätta ge klienterna den allra bästa servicen, samt att få driva fortsatt utveckling av byrån tillsammans med övriga delägare och medarbetare, säger Louise Bjärgård.



Louise Bjärgård tillträder som delägare i Brick Advokat under september i år.

