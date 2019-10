Louise Bergqvist. Bild: Unibail-Rodamco-Westfield

Louise Bergqvist är ny Head of Leasing på Unibail-Rodamco-Westfield Nordic

Bolag Unibail-Rodamco-Westfield har utsett Louise Bergqvist till ny Head of Leasing, vilket innefattar ett helhetsansvar för kommersiella avtal med hyresgäster i Unibail-Rodamco-Westfields samtliga nordiska köpcenter.

– Vi gjorde en gedigen genomlysning av marknaden för att hitta lämpliga kandidater för vår Leasingavdelning och det är jättekul att konstatera att vi hade den bästa personen för uppgiften i vårt eget bolag, säger Martin Lindgren, Director of Operations Unibail-Rodamco-Westfield Nordic.



Louise Bergqvist har de senaste åren varit ansvarig för uthyrningen av Mall of Scandinavia och har med sitt team framgångsrikt utvecklat butiksutbudet med nya internationella varumärken. Louise har en bred erfarenhet inom Unibail-Rodamco-Westfield, hon har bland annat varit centrumchef för Mall of Scandinavia och Täby Centrum. Förutom sin breda erfarenhet och kunskap inom försäljning/detaljhandeln har hon även arbetat som managementkonsult på Capgemini Consulting och har en magisterexamen i företagsekonomi.

– Det känns otroligt spännande att anta utmaningen att leda ett av Sveriges största leasingteam och vi tittar nu på att ta in fler kompetenser. Dessutom står branschen inför stora förändringar och jag ser fram emot att vara med och bidra till utvecklingen av den, säger Louise Bergqvist, Head of Leasing på Unibail-Rodamco-Westfield Nordic.



Louise Bergqvist tillträdde sin tjänst den 1 oktober.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

