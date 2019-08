Anna K Johansson, Hanna Strand, Peter Andersson och Jesper Örtengren medverkar i handelsspåret på Lokalmarknadsdagen nästa tisdag den 27 augusti. Moderator är Karin Klingenstierna.

Lokalmarknadsdagen: Stort fokus på retailmarknaden

Lokalmarknadsdagen Hur utvecklas marknaden för handelsfastigheter i Sverige i allmänhet och Göteborg i synnerhet? Hur ser e-handelstrenderna ut och hur är det med hyresnivåerna – är de egentligen för höga? Svaren levereras när Göteborgsbranschen startar upp fastighetshösten på Posthotellet nästa tisdag den 27 augusti.

Moderator för handelsspåret är Karin Klingenstierna.

För analysen av marknaden för handelsfastigheter står Colliers Head of Retail and Real Estate Management Hanna Strand.

Anna K Johansson, TAM Retail, talar på temat Butik i dag – vad fyller vi med i morgon?

Och så avslutas handelsspåret med ett samtal om hyresnivåer etc med Jesper Örtengren, affärsutvecklingschef Handel, Vasakronan och Peter Andersson, CFO, Kappahl.



Lokalmarknadsdagen, Clarion Hotel Post den 27 augusti, markerar starten på fastighetshösten i Göteborg.

Seminariet kommer att innehålla en hel del inspiration och fördjupning med högprofilerade talare.

Partners är Advokatfirman Lindahl, Hogia, Colliers International och Kameo.

Lokalmarknadsdagen arrangeras av Business Region Göteborg, Fastighetssverige och lokalnytt.se.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

