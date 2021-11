Den 20 januari är det dags för 2022 års första branschmöte – anrika Lokalmarknadsdagen! Det är där du träffar branschkollegorna och kickstartar fastighetsåret 2022 tillsammans! Under dagen lyssnar vi bland annat till en intressant med Gang Wei, en av nyckelspelarna till att sätta Göteborg på den kinesiska kartan.

Lokalmarknadsdagen: Intervju med Gang Wei – en kinesisk nyckelspelare i Göteborg

Lokalmarknadsdagen Den 20 januari kickstartar du fastighetsåret 2022 tillsammans med nya och gamla branschkollegor. Då är det dags för anrika mötesplatsen Lokalmarknadsdagen på Posthotellet i Göteborg. I en av punkterna möter vi en av nyckelspelarna kring att placera Göteborg på den kinesiska kartan: Gang Wei.

Efter nästan ett decennium i Göteborg – på CEVT och Geely – är Gang Wei en av nyckelspelarna kring att placera Göteborg på den kinesiska kartan. Hur ser Gang Wei och Geely på Göteborg och möjligheterna för fortsatt framgång inom fordonsutvecklingen och vad betyder nya Uni3 by Geely på Lindholmen för framtiden? Missa inte intervjun med vd:n för Geely Europe Innovation Center AB på Lokalmarknadsdagen.



Lokalmarknadsdagen är Göteborgsregionens mest klassiska mötesplats inom samhällsbyggnadssektorn; eventet har arrangerats sedan mitten av 80-talet och får väl i det närmaste betraktas som en institution i Göteborgsregionens bygg- och fastighetsbransch.

Den 20 januari är det dags för nästa upplaga av Branschens mötesplats i Göteborg – den här gången på Clarion Hotel Post. Det är här du skaffar dig ett försprång in i fastighetsåret 2022.

Under dagen bjuds det som vanligt på spaningar, trender, marknadsuppdateringar, analyser och en hel del inspiration från både välkända fastighetsprofiler som nya ansikten.



Moderator är välkända och professionella Karin Klingenstierna.



Lokalmarknadsdagen arrangeras av Fastighetssverige, lokalnytt.se, Nordic Property News ihop med Business Region Göteborg.

