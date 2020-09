Pernilla Hallin, Anders Thor, Yvonne Sörensen Björud, Lena Lid Falkman och Alexander Steen är talare på Lokalmarknadsdagens tema om kontorsmarknaden.

Lokalmarknadsdagen: Fokus på kontorsmarknaden

Lokalmarknadsdagen Hur har transaktionsmarknaden för kontorsfastigheter påverkats i corona-krisen? Och hur påverkas marknaden för kontorsfastigheter av hur vi kommer att jobba framöver? De och många fler frågor får sina svar på Lokalmarknadsdagen den 8 oktober!

Annons

Temat inleds med en lägesbeskrivning av transaktionsmarknaden i Göteborgsregionen i dag och vilka förväntningar vi kan ha på den närmaste framtiden. Analysen är signerad Alexander Steen och Pernilla Hallin på Catella.

Därefter blir det ett djuplodande panelsamtal med titeln Hur kommer vi jobba post corona?

Här kommer panellisterna att resonera kring hemarbete, kontorets framtid och hur kontorsmarknaden påverkas.

I panelen möter vi Lena Lid Falkman, lektor på Karlstad Universitet, Yvonne Sörensen Björud, vd på United Spaces och Anders Thor, Head of Corporate Solutions på Colliers.



Missa inte att uppdatera dig med det viktigaste som händer på Göteborgs fastighetsmarknad just nu!



Anmäl dig här!



Se/ladda ned programmet här.



Läs mer om de medverkande här.



Partnerföretag är: Akvarieleasing, Bolix, Colliers International, Eways, Fasticon, Stabtech och Svensk Fastighetsförmedling.



Väl mött på Branschens mötesplats i Göteborgsregionen!



(Enligt besked från Polismyndigheten är Lokalmarknadsdagen inte att betrakta som offentlig tillställning varför vi kommer kunna genomföra seminariet fysiskt vilket innebär att du kan känna dig helt trygg med att nu boka din plats!

Föredrar du att inte närvara fysiskt på Lokalmarknadsdagen kan du följa dagen från din dator/mobil/läsplatta då vi kommer att live-streama hela dagen. Du kommer också att kunna ställa frågor till talarna via Menti-systemet.)

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen